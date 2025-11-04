भारतीय परिधानों के साथ पहनें ये 4 एथनिक जैकेट, पारंपरिक कपड़ों की बढ़ जाएगी शोभा

भारतीय परिधानों के साथ पहनें ये 4 एथनिक जैकेट, पारंपरिक कपड़ों की बढ़ जाएगी शोभा
क्या है खबर?
एथनिक जैकेट भारतीय परिधानों के साथ बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये एक शाही अंदाज प्रदान करती हैं और साधारण से साधारण आउटफिट को खास बना देती हैं। चाहे आप किसी शादी या त्योहार में जा रहे हों या किसी खास पार्टी में शामिल हो रही हों, एथनिक जैकेट आपके कपड़ों की शोभा बढ़ा सकती हैं। आज हम आपको 4 एथनिक जैकेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो हर महिला पर अच्छी लगेंगी।
#1
बनारसी सिल्क की जैकेट
बनारसी सिल्क की जैकेट भारतीय पारंपरिक कपड़ों के साथ बहुत पसंद की जाती हैं। इनकी खासियत होती है इनकी मुलायम बनावट और चमकदार डिजाइन, जो किसी भी एथनिक परिधान के साथ मेल खाती है। बनारसी सिल्क की जैकेट को आप लहंगा-चोली, सूट या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। जैकेट की लंबाई कम ही रखें, यानि क्रॉप जैकेट का ही चुनाव करें। इससे अंदर वाले कपड़े भी अच्छी तरह नजर आएंगे।
#2
कश्मीरी जैकेट
कश्मीरी जैकेट ठंडे मौसम में सबसे ज्यादा काम आती हैं। इन पर की गई बारीक कढ़ाई इन्हें और भी आकर्षक बना देती हैं। कश्मीरी जैकेट को आप सलवार-कमीज या सूट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये न केवल आपको गर्म रखेंगी, बल्कि एक अलग और शाही लुक भी देंगी। इसके अलावा इनकी गुणवत्ता भी इनकी खासियत होती है, जिसके चलते ये लंबे समय तक नई जैसी लगती हैं।
#3
कांचीपुरम सिल्क की जैकेट
कांचीपुरम सिल्क दक्षिण भारत का एक खास कपड़ा है, जो अपनी मोटी बुनाई और चमकीले रंगों के लिए मशहूर है। इससे बनी जैकेट आपके पारंपरिक कपड़ों को और सुंदर बना सकती है। इनकी डिजाइन इतनी सुंदर होती है कि इन्हें किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहना जा सकता है। कांचीपुरम सिल्क की जैकेट को आप साड़ी या लहंगा-चोली जैसे कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
#4
मणिपुरी सिल्क की जैकेट
मणिपुरी सिल्क उत्तर पूर्वी भारत का एक अनोखा कपड़ा है, जिसमें चमकीले रंगों और जटिल पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ये जैकेट किसी भी एथनिक कपड़े को खास बना देती हैं, चाहे वह कुर्ता-पायजामा हो या लहंगा-चोली। मणिपुरी सिल्क की जैकेट को आप शादी या त्योहारों पर पहने जाने वाले किसी भी पारंपरिक परिधान के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ठंड में इन्हें पहनना एक अच्छा निर्णय हो सकता है।