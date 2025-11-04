सर्दियों में महिलाओं के पास होने चाहिए ये 5 तरह के बूट्स, लुक को बनाएंगे खास

सर्दियों के दौरान खुद को गर्म रखने के लिए महिलाएं कई तरह के कपड़ों और एक्सेसरीज का सहारा लेती हैं। हालांकि, इस मौसम के फैशन में बूट्स की भी अपनी खास जगह होती है। इन्हें पहनकर आप न केवल ठंड से सुरक्षित रह सकती हैं, बल्कि हर आउटफिट में चार चांद लगा सकती हैं। बूट्स कई अलग-अलग आकार और डिजाइन में उपलब्ध रहते हैं, जिनमें से ये 5 हर महिला के पास होने ही चाहिए।

#1 एंकल बूट्स एंकल बूट्स का मतलब है एड़ियों तक आने वाले बूट्स। ये बूट्स किसी भी कपड़े के साथ अच्छे लगते हैं। एंकल बूट्स को आप जींस, स्कर्ट या ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। ये सबसे बेसिक प्रकार के बूट्स होते हैं, जो स्किनी या स्ट्रेट जींस के साथ बहुत ही शानदार लगते हैं। आपको अलग-अलग रंगों वाले एंकल बूट्स खरीद लेने चाहिए, जो हर परिधान पर चल सकें। खास तौर से काले और सफेद एंकल बूट्स में निवेश करें।

#2 घुटने से ऊपर वाले बूट्स घुटने से ऊपर वाले बूट्स लंबे होते हैं और पूरे पैरों को ढकते हैं। ये बूट्स सर्दियों में बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये ठंड से सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते हैं। इन्हें आप किसी भी प्रकार के कपड़ों के साथ पहन सकती हैं, लेकिन ये खासकर शॉर्ट ड्रेस या स्कर्ट के साथ अच्छे लगते हैं। आपको काले रंग के लंबे बूट्स खरीदने चाहिए, क्योंकि ये हर रंग के परिधानों के साथ पहने जा सकते हैं।

#3 फ्लैट बूट्स फ्लैट बूट्स आरामदायक होते हैं और रोजमर्रा में पहनने के लिए आदर्श होते हैं। ये ऐसे बूट्स होते हैं, जिनमें कोई हील नहीं होती है। इन्हें आप किसी भी प्रकार के कपड़ों के साथ पहन सकती हैं, चाहे वह पारंपरिक हों या फिर पश्चिमी। फ्लैट बूट्स में कई डिजाइन और रंग उपलब्ध होते हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक चुनाव कर सकती हैं। इन बूट्स को पहनकर बर्फ पर चलना भी आसान होता है।

#4 लंबी हील वाले बूट्स अगर आपका कद छोटा है तो आपको लंबी हील वाले बूट्स खरीदने पर विचार करना चाहिए। इन्हें पहनकर आप लंबी तो दिखेंगी ही, साथ ही बहुत स्टाइलिश भी नजर आएंगी। इन्हें आप किसी भी प्रकार के कपड़ों के साथ पहन सकती हैं, लेकिन ये खासकर पार्टी ड्रेस या फॉर्मल कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं। लंबी हील वाले बूट्स पहनकर आप आकर्षक दिखेंगी और आपके लुक में नयापन आएगा।