रेशमी स्टोल्स को इन 4 तरीकों से पहनें, हर बार लगेंगी सबसे खूबसूरत

रेशमी स्टोल्स न केवल ठंड से बचाते हैं, बल्कि ये लुक को भी खास बना सकते हैं। सही तरीके से पहनने पर आप स्टोल में बहुत सुंदर लग सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रेशमी स्टोल को नए जैसे पहन सकती हैं और अलग लुक पा सकती हैं। इन तरीकों से आपका लुक न केवल आकर्षक लगेगा, बल्कि आप खुद भी बहुत आरामदायक महसूस करेंगी।

#1 कंधे पर बांधें कंधे पर रेशमी स्टोल बांधना इस स्टाइल करने का एक पुराना और सुंदर तरीका है। इसे पहनने के लिए स्टोल को कंधे पर रखें और उसके एक कोने को दूसरे कोने से बांधें। इससे आपका कंधा ढक जाएगा और आपको ठंड से भी राहत मिलेगी। इस स्टाइल को आप ऑफिस या किसी पार्टी में भी पहन सकती हैं। यह तरीका न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा, बल्कि आरामदायक भी महसूस करवाएगा।

#2 गले में लपेटें गले में रेशमी स्टोल लपेटना इसे पहनने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। इसके लिए सबसे पहले स्टोल को गले में लपेटें और उसके दोनों सिरों को पीछे की ओर ले जाकर बांध लें। इससे आपका गला ढक जाएगा और आपको ठंड से भी आराम मिलेगा। यह स्टाइल खासतौर पर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे किसी भी पारंपरिक या आधुनिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#3 कमर पर बांधें कमर पर रेशमी स्टोल बांधना आपके लुक को एक नया अंदाज दे सकता है। इसे पहनने के लिए सबसे पहले स्टोल को कमर पर रखें और उसके दोनों सिरों को पीछे की ओर ले जाकर बांध लें। इससे आपकी कमर ढकी रहेगी और आपको ठंड से भी बचाव मिलेगा। साथ ही ऐसा करने से आपके कर्व भी उभर कर नजर आएंगे। आप इसे किसी भी प्रकार की कुर्ती या साड़ी इसे पेयर कर सकती हैं।