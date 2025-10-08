नेहरू जैकेट को इन पारंपरिक पोशाकों के साथ पहनें, आप पर ही होगी सबकी नजर

नेहरू जैकेट एक खास कपड़ा है, जो पारंपरिक और आधुनिकता का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यह जैकेट न केवल आरामदायक होती है, बल्कि इसे आप अलग-अलग पारंपरिक कपड़ों के साथ पहनकर अपने लुक को खास बना सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में कुछ ऐसे पारंपरिक कपड़ों के बारे में, जिनके साथ नेहरू जैकेट बहुत स्टाइलिश लगती है। इन्हें पहनकर आपका संपूर्ण लुक आकर्षक लगेगा।

#1 धोती-कुर्ता के साथ पहनें धोती-कुर्ता के साथ नेहरू जैकेट पहनना सबसे बढ़िया निर्णय होगा, जिससे एक शाही लुक मिल जाएगा। सफेद या हल्के रंग की धोती और कुर्ते के साथ नीले या भूरे रंग की नेहरू जैकेट बहुत अच्छी लगती है। इस मेल से आप किसी भी त्योहार या शादी-ब्याह में खास दिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे धोती और शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। यह भी एक शानदार पारंपरिक परिधान होगा।

#2 कुर्ता-पायजामा के साथ पेयर करें कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आउटफिट पार्टी या शादी में पहनने के लिए आदर्श रहेगा और सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा । सफेद कुर्ते-पायजामे के साथ नीली या भूरे रंग की नेहरू जैकेट बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप इसे रंगीन कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। कड़ाई वाले कुर्ते-पायजामे के साथ नेहरू जैकेट सबसे खास लगेगी।

#3 शेरवानी के साथ स्टाइल करें शेरवानी के साथ नेहरू जैकेट पहनना एक शाही अंदाज दे सकता है। शेरवानी चाहे किसी भी रंग की हो, उसके ऊपर हल्के रंग की नेहरू जैकेट पहनने से आपका लुक बहुत ही खास लगेगा। इसके अलावा आप इसे अलग-अलग रंगों की शेरवानी के साथ भी पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक बन जाएगा। इस तरह की जैकेट आपके पूरे पहनावे को एक नया आयाम भी सकती है।