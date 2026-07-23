फेंकने के बजाय एक्सपायर हो गई फेस क्रीम का इन प्रभावी तरीकों से करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
फेस क्रीम त्वचा को पोषण देने और हाइड्रेट रखने में मदद करती है, लेकिन अगर यह एक्सपायर हो जाती है तो इसे चेहरे पर नहीं लगाया जा सकता। एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम को फेंकने के बजाय आप इसके इस्तेमाल से कई काम कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताते हैं, जिनके जरिए आप एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का सही उपयोग कर सकते हैं।
#1
फर्नीचर की चमक बढ़ाएं
अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है तो आप उसकी चमक बढ़ाने के लिए एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए फेस क्रीम को एक मुलायम कपड़े पर लगाकर फर्नीचर पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे फर्नीचर की चमक बढ़ेगी और उसकी सतह चिकनी हो जाएगी।
यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आपका फर्नीचर नया जैसा दिखने लगेगा और चमकदार भी हो जाएगा।
#2
फर्श की सफाई करें
फर्श की सफाई के लिए भी एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी-सी फेस क्रीम को पानी में मिलाकर पोछा लगाएं।
इससे फर्श साफ होने के साथ-साथ उसकी चमक भी बढ़ जाएगी। यह तरीका फर्श की गंदगी को हटाने और उसे नया जैसा बनाने में मदद करेगा।
इसके अलावा इससे फर्श की सतह भी चिकनी और साफ हो जाएगी, जिससे आपका घर और भी आकर्षक लगेगा।
#3
जूते चमकाएं
जूते चमकाने के लिए भी एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी-सी फेस क्रीम को एक मुलायम कपड़े पर लगाकर जूतों पर हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे जूते चमकेंगे और उनकी चमड़ी भी नरम और चिकनी हो जाएगी। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आपके जूते नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।
इस तरीके का उपयोग करके आप अपने जूतों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#4
फ्रीजर को साफ करें
फ्रीजर की सफाई के लिए भी एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी-सी फेस क्रीम को पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और फ्रीजर की अंदरूनी सतह पर छिड़कें।
इससे फ्रीजर साफ होगा और उसमें से आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी। यह तरीका फ्रीजर की सफाई को आसान और प्रभावी बनाता है, जिससे उसका उपयोग लंबे समय तक सही रहेगा।