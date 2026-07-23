फेंकने के बजाय एक्सपायर हो गई फेस क्रीम का इन प्रभावी तरीकों से करें इस्तेमाल

जूते चमकाने के लिए भी एक्सपायर हो चुकी फेस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी-सी फेस क्रीम को एक मुलायम कपड़े पर लगाकर जूतों पर हल्के हाथों से रगड़ें।

इससे जूते चमकेंगे और उनकी चमड़ी भी नरम और चिकनी हो जाएगी। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आपके जूते नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।

इस तरीके का उपयोग करके आप अपने जूतों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।