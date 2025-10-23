दही को इन तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेगें कई स्वास्थ्य लाभ

दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल भारतीय रसोई का हिस्सा है, बल्कि दुनिया भर में कई व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप दही का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के खाने को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं।

#1 बेकिंग में दही का करें इस्तेमाल दही का उपयोग बेकिंग में भी किया जा सकता है। केक, कुकीज या ब्रेड बनाने में दूध की जगह दही का इस्तेमाल करने से आपके बेक्ड सामानों को एक अनोखा स्वाद मिलता है। दही से बने बेक्ड सामान हल्के और फुल्के होते हैं, जिससे वे आसानी से पच जाते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करते हैं।

#2 सलाद में दही का करें इस्तेमाल सलाद में दही का उपयोग करने से यह न केवल पौष्टिक बनता है बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। आप दही में नींबू का रस, नमक और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिलाकर एक ताजगी भरा सलाद ड्रेसिंग बना सकते हैं। यह ड्रेसिंग आपके सलाद को एक नया स्वाद देती है और इसे और भी पौष्टिक बनाती है। इस प्रकार दही का उपयोग आपके सलाद को और भी खास बना सकता है।

#3 मिठाइयों में दही का करें इस्तेमाल भारतीय मिठाइयों में दही का उपयोग करने से उनका स्वाद बढ़ जाता है और यह उन्हें पौष्टिक भी बनाता है। आप गुलाब जामुन, रसमलाई या लड्डू जैसी मिठाइयों में दही मिला सकते हैं, जिससे उनका स्वाद अनोखा हो जाता है। इसके अलावा दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार दही का उपयोग आपकी मिठाइयों को और भी खास बना सकता है।