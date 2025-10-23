सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से मिल सकते हैं कई फायदे

आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और पाचन क्रिया को ठीक रखता है। अगर आप चाहें तो इस पानी में पुदीना मिलाकर भी पी सकते हैं। पुदीना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। आइए जानते हैं कि सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से क्या-क्या सेहत के लाभ मिल सकते हैं।

#1 पाचन को दुरुस्त रखने में है सहायक पुदीने का पानी पेट की समस्याओं को ठीक रखने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है। इसके अलावा यह खाने को पचाने में भी मदद करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो रोजाना सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से आपको काफी फायदा हो सकता है।

#2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में है कारगर पुदीने का पानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यह विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर की सुरक्षा करने की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से आप सर्दी-खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

#3 वजन घटाने में है मददगार अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए भी पुदीने के पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण चर्बी घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा पुदीने के पानी का सेवन शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

#4 त्वचा के लिए है फायदेमंद पुदीने के पानी का सेवन त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण त्वचा को निखारने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक होता है। रोजाना सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से त्वचा में ताजगी बनी रहती है और वह स्वस्थ दिखती है।