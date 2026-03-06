धूप में निकलते हैं तो सनटैन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सनटैन तब होता है, जब त्वचा सूरज की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है। यह काले धब्बों, झुर्रियों और यहां तक कि त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप सनटैन से सुरक्षित रह सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी, बल्कि वह स्वस्थ और चमकदार भी दिखेगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

#1 सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल सनस्क्रीन का उपयोग करना सबसे जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे और हाथ-पैरों पर अच्छी गुणवत्ता की सनस्क्रीन लगाएं। एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाली सनस्क्रीन का चयन करें। इसे 15-20 मिनट पहले ही लगाएं ताकि आपकी त्वचा इसे अच्छे से सोख सके। हर दो घंटे में इसे फिर से लगाएं, खासकर अगर आप पसीना बहा रहे हों या पानी में तैर रहे हों।

#2 टोपी पहनें एक चौड़ी किनारी वाली टोपी न केवल आपके चेहरे को धूप से बचाती है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाती है। यह आपकी आंखों, कानों और गर्दन को भी सूरज की किरणों से सुरक्षित रखती है। जब भी आप बाहर जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी टोपी अच्छी तरह से फिट हो ताकि यह हवा में उड़ न जाए और आपको पूरी सुरक्षा मिले।

#3 धूप में चश्मा पहनें धूप में निकलते समय आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहनें। ये चश्मे आपकी आंखों को न केवल धूप बल्कि धूल और अन्य प्रदूषकों से भी बचाते हैं। जब आप घर से बाहर हों तो हमेशा अच्छे गुणवत्ता वाले चश्मे पहनें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें और आप आरामदायक महसूस करें। इससे आपकी दृष्टि भी साफ रहेगी और आप धूप से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे।

#4 हल्के रंग के कपड़े पहनें हल्के रंग के कपड़े सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं जबकि गहरे रंग के कपड़े उन्हें सोख लेते हैं, जिससे त्वचा अधिक गर्म होती है और सनटैन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला पहनें। ये रंग न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि आपको धूप से भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा सूती या लिनेन जैसे हल्के और हवा पास करने वाले कपड़ों का चुनाव करें।