गर्मियों के दौरान पौधों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों में पौधे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस मौसम के कारण पौधों की पत्तियां मुरझाने लगती हैं और उनमें कीड़े-मकोड़े भी लग जाते हैं। इससे कई बार पौधे सूख भी जाते हैं। हालांकि, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो पौधों को गर्मियों की मार से बचाया जा सकता है। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान पौधों को सुरक्षित रखने के तरीके बताते हैं।

#1 पौधों को पानी दें पौधों को गर्मियों में पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें ठंडक मिलती है और वे स्वस्थ रहते हैं। ध्यान रखें कि सुबह या शाम के समय ही पौधों को पानी दें। दिन के समय पानी देने से मिट्टी में नमी कम हो जाती है और पौधों पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा गमले वाले पौधों में पानी भरने के लिए मिट्टी की गहराई को नापें और उसके अनुसार पानी दें।

#2 छांव का करें इस्तेमाल अगर आपके पास बगीचा है तो पौधों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छांव वाली जगह पर रखें। इसके लिए आप पौधों के ऊपर जाली या कोई अन्य सामग्री रख सकते हैं, जिससे धूप कम से कम पड़े। आप चाहें तो पौधों के पास छोटे-छोटे पेड़ भी लगा सकते हैं, जो उन्हें प्राकृतिक छांव दे सकें। इसके अलावा आप पौधों के पास कुछ ऐसे झोपड़े भी लगा सकते हैं, जिनसे उन्हें छांव मिल सके।

#3 गमलों को करें ठंडा अगर आपके पौधे गमलों में लगे हुए हैं तो गर्मियों के दौरान गमलों को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गमलों के नीचे पानी से भरे बर्तन रख सकते हैं। इससे गमलों में लगे पौधों को ठंडक मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप गमलों के नीचे बर्फ या बर्फ के पानी की बोतलें भी रख सकते हैं। इससे भी गमलों में लगे पौधों को ठंडक मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे।

