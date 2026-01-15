सर्दियों में कपड़े धोने से जुड़ी इन गलतियों से बचें, हो सकता है नुकसान

सर्दियों में कपड़े धोने का तरीका गर्मियों के मुकाबले काफी अलग होता है। इस मौसम में कपड़े धोने से लेकर सुखाने और स्टोर करने तक कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर गीले कपड़ों को ठीक से सुखाया न जाए तो इससे उनमें फफूंद लग सकती है। आइए आज हम आपको सर्दियों में कपड़े धोने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं।

#1 गीले कपड़ों को धोने के बाद मशीन में छोड़ना कई लोग गीले कपड़े धोने के बाद उन्हें वॉशिंग मशीन में छोड़ देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। गीले कपड़े अगर ज्यादा देर तक मशीन में पड़े रहते हैं तो उनमें फफूंद लग सकती है, जिससे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप गीले कपड़ों को धोने के बाद उन्हें तुरंत सुखा दें। इससे कपड़े लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे।

#2 कपड़ों को मशीन में ज्यादा देर तक घुमाना कई लोग यह मानते हैं कि कपड़ों को ज्यादा देर तक घुमाने से वे अच्छे से साफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। कपड़ों को ज्यादा देर तक वॉशिंग मशीन में घुमाने से उनके धागे कमजोर हो सकते हैं और कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते समय उन पर ज्यादा जोर न डालें। इससे कपड़े सुरक्षित रहेंगे।

#3 ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना कपड़े धोने के लिए ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे न सिर्फ कपड़े साफ नहीं होते, बल्कि उनकी चमक भी खराब हो जाती है। ज्यादा डिटर्जेंट के कारण कपड़ों में खुजली और चकत्ते जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा इससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा डिटर्जेंट का सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें।

#4 गीले कपड़ों को तह लगाना अगर आप गीले कपड़ों को तह लगाकर स्टोर कर देते हैं तो ऐसा करने से इन पर फफूंद या बदबू लग सकती है। इससे कपड़ों की गुणवत्ता खराब हो सकती है और उन्हें पहनने लायक बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए गीले कपड़ों को हमेशा लटकाकर सुखाएं या उन्हें किसी बड़े बैग में स्टोर करें। इससे कपड़े सुरक्षित रहेंगे।