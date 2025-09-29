कपड़ों को लंबे समय तक सही रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं और इन्हें सही तरीके से देखभाल करने से ये लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। सही देखभाल से न केवल कपड़ों की उम्र बढ़ती है बल्कि वे नए जैसे दिखते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने कपड़ों को सही तरीके से धो सकते हैं और उन्हें सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं।

#1 कपड़े धोते समय इन बातों का रखें ध्यान कपड़े धोते समय हमेशा लेबल पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार कपड़े धोएं। हर कपड़े के लिए अलग-अलग तापमान और सफाई के लिए साबुन की जरूरत होती है इसलिए लेबल पर दी गई जानकारी का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा कपड़ों को उल्टा करके धोने से उनके रंग और बनावट ठीक रहती है। इससे कपड़ों की उम्र भी बढ़ती है और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।

#2 कपड़ों को सुखाते समय न करें ये गलतियां कपड़े सुखाते समय उन्हें ज्यादा निचोड़ने से बचें क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप कपड़ों को हवा में सुखाने की कोशिश करें। अगर आपको मशीन ड्रायर का इस्तेमाल करना पड़े तो सेटिंग्स का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि कपड़े ज्यादा देर तक मशीन में न रहें। इसके अलावा कपड़ों को सीधे धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे उनके रंग फीके पड़ सकते हैं।

#3 कपड़ों को स्टोर करते समय रखें ध्यान कपड़ों को स्टोर करते समय उन्हें साफ-सुथरा रखें और किसी गीले या गंदे स्थान पर न रखें। बेहतर होगा कि आप कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले उन्हें अच्छे से सुखा लें। इसके अलावा कपड़ों को स्टोर करते समय उन्हें मोड़कर रखें या लटकाकर रखें ताकि वे सिकुड़ें या बिगड़ें नहीं। अगर लंबे समय तक कपड़े स्टोर करने हैं तो उन्हें किसी कपड़े के थैले में रखें ताकि उनमें नमी या कीड़े न लगें।