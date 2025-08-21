त्योहारों पर दरवाजे पर टांगने के लिए बनाएं तोरण, आसान हैं तरीके

तोरण त्योहारों पर घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। यह शुभता का प्रतीक है और इसे घर पर लगाने के लिए कई लोग तरह-तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इन दिनों बाजार में मिलने वाले तोरण महंगे भी हो गए हैं, फिर चाहें वह प्लास्टिक वाला हो या असली फूलों से बना हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तोरण बनाने के तरीके बताते हैं, जो सस्ते और सुंदर हैं।

#1 आम की पत्तियों से तोरण बनाने का तरीका सामग्री: आम की पत्तियां, धागा और कैंची। तोरण बनाने का तरीका: आम की पत्तियों को थोड़ा लंबा काटें, फिर इनकी डंडी को धागे पर एक के बाद एक डालें। इससे आपका तोरण तैयार हो जाएगा। इसे दरवाजे पर टांगने से पहले धागे के सिरे पर एक गांठ बना लें। इस तोरण को लगाने के बाद आपका घर बहुत सुंदर लगने लगेगा। आप चाहें तो आम की पत्तियों के अलावा कुछ अन्य पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 फूलों से तोरण बनाएं सामग्री: कुछ फूल और धागा। तोरण बनाने का तरीका: सबसे पहले फूलों की डंडी को थोड़ा छोटा काटें, फिर इनकी डंडी को धागे पर एक के बाद एक डालें। इससे आपका तोरण तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर और मोगरे जैसे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तोरण आपके घर के दरवाजे पर लगने के बाद उसे सुंदर बना देगा। इसके अलावा यह तोरण आपके घर को एक ताजगी भरा माहौल भी देगा।

#3 रंगीन कपड़े से तोरण बनाने का तरीका सामग्री: कपड़े और कैंची। तोरण बनाने का तरीका: सबसे पहले कपड़े को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को धागे पर एक के बाद एक डालें। इससे आपका तोरण तैयार हो जाएगा। इसे दरवाजे पर टांगने से पहले धागे के सिरे पर एक गांठ बना लें। इस तरह आप अपने घर को रंग-बिरंगी चीजों से सजा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं।