हिरण से लेकर शार्क तक: खुद को ठीक कर सकते हैं ये  5 जानवर 

क्या आपको पता है कि कुछ जानवर खुद ही अपने घावों का इलाज कर सकते हैं? ये जानवर अपने शरीर में होने वाली समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, स्टार फिश, स्पाइन चूहे, सैलामैंडर और शार्क अपने शरीर की मरम्मत खुद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये जानवर अपने शरीर की समस्याओं का पता कैसे लगाते हैं और उन्हें ठीक कैसे करते हैं।

#1 हिरण हिरण अपने शरीर में किसी भी चोट या बीमारी का पता खुद लगा लेते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि उनके शरीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वे अपने खाने-पीने में कुछ बदलाव कर लेते हैं, जैसे अगर उन्हें लगता है कि उनके शरीर में किसी चीज की कमी है तो वे ऐसे पौधे खाना शुरू कर देते हैं, जिनमें वो जरूरी तत्व होते हैं।

#2 स्टार फिश स्टार फिश भी खुद अपना इलाज कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश उनके किसी हाथ का हिस्सा कट जाता है तो वो उसकी चिंता नहीं करते। इसके बजाय वो उस हिस्से को फिर से उगाने पर ध्यान देते हैं। इसके लिए वो अपने शरीर के बाकी हिस्सों से जरूरी तत्व इकट्ठा करते हैं और वो हिस्सा फिर से उग आता है। हालांकि, ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लग जाता है।

#3 स्पाइन चूहा स्पाइन चूहा एक ऐसा जानवर है, जो खुद को ठीक करने के लिए गहरे घाव करने से भी नहीं हिचकिचाता है। अगर स्पाइन चूहे के शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो उस हिस्से को काट देता है। ऐसा करने से शरीर में मौजूद खून के थक्के जमने लगते हैं, जो घाव को जल्द भर देते हैं। इसके अलावा स्पाइन चूहा अपने शरीर में मौजूद बीमारियों का पता भी लगा लेते हैं और उन्हें ठीक कर लेते हैं।

#4 सैलामैंडर सैलामैंडर एक ऐसा जीव है, जो खुद ही अपने कटे हुए अंगों को फिर से उगाने की क्षमता रखता है। अगर सैलामैंडर का कोई हाथ या पैर कट जाता है तो वो उसे फिर से उगाने के लिए अपने शरीर के बाकी हिस्सों से जरूरी तत्व इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा सैलामैंडर अपने शरीर में मौजूद बीमारियों का पता भी लगा लेते हैं और उन्हें ठीक कर लेते हैं।