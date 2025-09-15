खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक हैं ये 5 तरीके

खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर दिल की बीमारी का एक मुख्य कारण हो सकता है। यह खून की नलियों में अवरोध पैदा करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सही खान-पान और जीवनशैली में बदलाव करके आप अपने खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिनसे आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है।

#1 रोजाना करें एक चम्मच मेथी का सेवन मेथी के बीजों में घुलनशील फाइबर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। मेथी के बीजों का पाउडर बनाकर रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच पानी या दूध के साथ सेवन करें। इसके अलावा आप मेथी के बीजों को दही या सलाद में भी मिला सकते हैं। यह न केवल आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है।

#2 लहसुन का करें सेवन लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट एक या दो कच्चे लहसुन की कलियां चबाएं या उन्हें पीसकर पानी के साथ लें। इसके अलावा आप लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं और उसे अपने खाने के साथ ले सकते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है और दिल को स्वस्थ रख सकता है।

#3 ओमेगा-3 से भरपूर आहार लें ओमेगा-3 हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है और यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप अपने आहार में अलसी के बीज, चिया बीज, अखरोट और मछली शामिल कर सकते हैं। इनका नियमित सेवन करने से न केवल आपका खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा बल्कि आपके दिल को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकते हैं।

#4 हरी सब्जियों का करें सेवन हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, मेथी आदि विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हुए खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में सहायक होती हैं। रोजाना इनका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं, जिससे आप कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।