धीरे-धीरे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं ये खान-पान की चीजें, बनाएं दूरी 

Sep 15, 2025
11:18 am
क्या है खबर?

दिमाग शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जिसे स्वस्थ रखना हमारे लिए बेहद अहम है। इसके लिए हमें अपने खान-पान पर खास ध्यान देना चाहिए। दरअसल, कुछ खाने-पीने की चीजें दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं, जो देखने में भले ही अच्छे और सेहतमंद लगते हों, लेकिन इनके सेवन से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।

#1

मीठे पेय

मीठे पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक और अन्य मीठे पेय में चीनी की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में सूजन पैदा कर सकती है। इससे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। एक शोध के मुताबिक, मीठे पेय का सेवन करने से दिमाग के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन पेय की बजाय घर पर बने ताजे फलों के रस का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

#2

तले हुए खाद्य पदार्थ

तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन भी दिमाग के लिए हानिकारक है। दरअसल, तले हुए खाने में हानिकारक चर्बी होती है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा ये हानिकारक चर्बी शरीर में सूजन पैदा कर सकती है। इसलिए फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े आदि का सेवन करने से बचना चाहिए।

#3

प्रोसेस्ड फूड्स

प्रोसेस्ड फूड्स भी दिमाग के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें बहुत अधिक नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स में पोषक तत्वों की कमी होती है, जो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से बचें और उनकी बजाय घर पर बने ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

#4

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी दिमाग के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें चीनी और सफेद आटे से बने खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इनका अधिक सेवन करने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जो दिमाग के लिए खतरनाक होती है। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का अधिक सेवन करने से मोटापा भी हो सकता है। मोटापा भी दिमाग के लिए हानिकारक होता है। इसलिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करने से बचें।

#5

कृत्रिम मिठास

कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल भी दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें ऐसे रसायन होते हैं, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इससे सिरदर्द, चक्कर आना और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कृत्रिम मिठास वाले पेय या खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें और उनकी बजाय प्राकृतिक मिठास वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें।