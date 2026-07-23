मानसून के दौरान दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी के कारण दवाएं जल्दी खराब हो सकती हैं। इससे दवाओं का असर कम हो सकता है और उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मानसून के दौरान दवाओं को सही तरीके से रखना जरूरी है। अगर आप किसी समस्या के लिए दवाएं लेते हैं तो आइए कुछ जरूरी बातें जानते हैं, जिनका ध्यान रखने से दवाएं लंबे समय तक ठीक रहेंगी।
#1
दवाओं को नमी से बचाएं
दवाओं को हमेशा नमी से बचाकर रखें। नमी दवाओं को खराब कर सकती है और उनके असर को कम कर सकती है। दवाओं को ऐसे स्थान पर रखें, जहां नमी न हो।
अगर दवाएं कांच की बोतलों में आती हैं तो उन्हें खोलने के बाद तुरंत बंद कर दें और किसी सूखे स्थान पर रखें।
इसके अलावा दवाओं को बाथरूम या रसोई में न रखें क्योंकि इन जगहों पर अधिक नमी होती है।
#2
धूप से बचाकर रखें
दवाओं को धूप से भी बचाकर रखना चाहिए। धूप में रखने से दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और वे बेकार हो सकती हैं। इसलिए दवाओं को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें।
धूप में रखने से दवाओं का रंग बदल सकता है और उनकी खुशबू भी खराब हो सकती है।
इसके अलावा धूप में रखने से दवाओं का असर भी कम हो जाता है। इसलिए दवाओं को हमेशा धूप से दूर ही रखें।
#3
फ्रिज में न रखें दवाएं
कुछ लोग यह सोचकर दवाओं को फ्रिज में रख देते हैं कि इससे वे ठीक रहेंगी, लेकिन ऐसा करना गलत है। फ्रिज में रखने से दवाओं का तापमान बदल जाता है, जिससे उनका असर कम हो जाता है।
इसके अलावा फ्रिज में रखने से दवाओं में नमी आ सकती है, जो उन्हें खराब कर सकती है। इसलिए दवाओं को हमेशा सामान्य तापमान पर ही रखना चाहिए, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वे सही तरीके से काम करें।
#4
बच्चों की पहुंच से दूर रखें
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर ही दवाओं को रखें ताकि गलती से कोई दवा खा न ले या उन्हें नुकसान न हो।
बच्चों की जिज्ञासा बहुत होती है इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दवाएं कहां रखी हैं ताकि बच्चे उनसे दूर रहें।
इसके अलावा दवाओं को ऐसे स्थान पर रखें, जहां बच्चों की पहुंच न हो और उन्हें दवाओं के बारे में कोई जानकारी न मिले।
#5
समाप्ति तिथि की जांच करें
दवाओं की समाप्ति तिथि जरूर जांचें। समाप्ति तिथि के बाद दवा का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए समय-समय पर अपनी दवाओं की जांच करें और समाप्ति तिथि देखें।
समाप्ति तिथि के बाद दवा का सेवन करने से आपके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है और आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा समाप्ति तिथि जांचकर ही दवा का सेवन करें।