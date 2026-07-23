मानसून के दौरान दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कुछ लोग यह सोचकर दवाओं को फ्रिज में रख देते हैं कि इससे वे ठीक रहेंगी, लेकिन ऐसा करना गलत है। फ्रिज में रखने से दवाओं का तापमान बदल जाता है, जिससे उनका असर कम हो जाता है।

इसके अलावा फ्रिज में रखने से दवाओं में नमी आ सकती है, जो उन्हें खराब कर सकती है। इसलिए दवाओं को हमेशा सामान्य तापमान पर ही रखना चाहिए, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वे सही तरीके से काम करें।