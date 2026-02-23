रोजमर्रा के व्यंजनों में कटहल को शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

कटहल एक ऐसा फल है, जो अपने आकार और स्वाद के कारण सबका ध्यान खींचता है। आमतौर पर इसे सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटहल को अन्य कई तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कटहल से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।

#1 कटहल की बिरयानी कटहल की बिरयानी एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों से भिगोया जाता है, फिर इसे बासमती चावल के साथ पकाया जाता है। इस बिरयानी में दही, प्याज, टमाटर और कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह बिरयानी खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जा सकती है।

#2 कटहल के कबाब कटहल के कबाब एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं, जिन्हें आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए कटहल को उबालकर मैश किया जाता है और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और बेसन मिलाया जाता है। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तला जाता है या सेंका जाता है। यह कबाब न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें कम तेल में बनाया जाता है।

#3 कटहल का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो कटहल का अचार जरूर आजमाएं। इसके लिए कटहल के टुकड़ों को सरसों के तेल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना और सौंफ जैसे मसालों में मिलाकर धूप में सुखाया जाता है। यह अचार खाने में बहुत ही चटपटा और तीखा होता है, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देता है। इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे यह आपके खाने का हिस्सा बन जाता है।

