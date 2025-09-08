कांजीवरम साड़ी खरीदने जा रहे हैं? इन 5 तरीकों से जानें असली या नकली

कांजीवरम साड़ी दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध और पारंपरिक साड़ी है, जो अपनी बुनाई और डिजाइन के लिए जानी जाती है। यह साड़ी रेशम की होती है और इसमें सोने-चांदी की जरी की कारीगरी होती है। आजकल बाजार में असली के साथ-साथ नकली कांजीवरम साड़ियां भी मिलती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे असली और नकली कांजीवरम साड़ी में अंतर पता लगाएं।

#1 कांजीवरम साड़ी की कीमत पर दें ध्यान कांजीवरम साड़ी की कीमत ही इसके असली या नकली होने का सबसे बड़ा संकेत होती है। असली कांजीवरम साड़ियां महंगी होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको बहुत सस्ती कांजीवरम साड़ी मिल रही है तो वह नकली हो सकती है। इसलिए हमेशा बाजार में जाने से पहले अपने बजट का ध्यान रखें और उसी के अनुसार ही साड़ी खरीदें। इससे आप अच्छी और असली कांजीवरम साड़ी खरीद सकेंगे।

#2 कांजीवरम साड़ी की बनावट देखें असली कांजीवरम साड़ियां बहुत ही मुलायम और चमकदार होती हैं। इनकी बनावट बहुत ही बारीक होती है और इन्हें हाथों से छूने पर इसका मुलायम एहसास होता है, वहीं नकली कांजीवरम साड़ियां आमतौर पर मोटी और खुरदरी होती हैं। इनकी चमक भी कम होती है। अगर आप किसी साड़ी को खरीदने जा रहे हैं तो उसे हाथों से छूकर देखें कि वह मुलायम है या नहीं और उसकी चमक कैसी है।

#3 कांजीवरम साड़ी की डिजाइन पर दें ध्यान असली कांजीवरम साड़ियों पर पारंपरिक दक्षिण भारतीय डिजाइन होती हैं, जैसे कि फूल, पत्तियां, हाथी आदि। इन डिजाइनों को बनाने के लिए सोने-चांदी की जरी का उपयोग किया जाता है। नकली कांजीवरम साड़ियों पर ये डिजाइन आमतौर पर प्रिंटेड होते हैं, जो कि असली जरी के मुकाबले बहुत कम टिकाऊ होते हैं। इसलिए जब भी आप कांजीवरम साड़ी खरीदें तो उसकी डिजाइन पर विशेष ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि उसमें असली जरी का उपयोग किया गया हो।

#4 कांजीवरम साड़ी के बॉर्डर पर दें ध्यान असली कांजीवरम साड़ी के बॉर्डर पर मोटी जरी की कारीगरी होती है, जबकि नकली बॉर्डर पतली होती है। असली बॉर्डर बहुत ही सुंदर दिखती है और इसमें सोने-चांदी की जरी का उपयोग किया गया होता है। नकली बॉर्डर आमतौर पर सस्ते धागों से बनाई जाती है, जो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए जब भी आप कांजीवरम साड़ी खरीदें तो उसके बॉर्डर पर विशेष ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि उसमें असली जरी का उपयोग किया गया हो।