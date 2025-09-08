नहाने के दौरान न करें ये 5 गलतियां, त्वचा हो सकती है रूखी और खुजलीदार

नहाना एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसे काम कर देते हैं, जो उनकी त्वचा को रूखा और खुजली वाला बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।

#1 गर्म पानी से नहाना गर्म पानी से नहाना भले ही आपको आरामदायक लगे, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए सही नहीं होता है। गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेता है, जिससे वह रूखी और बेजान हो जाती है। इससे खुजली भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें, जिससे आपकी त्वचा को नमी मिलती रहे और वह स्वस्थ बनी रहे।

#2 लंबे समय तक नहाना कई लोग सोचते हैं कि लंबे समय तक नहाने से वे पूरी तरह साफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबे समय तक नहाने से त्वचा की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे वह रूखी हो जाती है और खुजली भी होने लगती है। इसके अलावा इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी भी छिन जाती है। इसलिए आपको अपने नहाने का समय सीमित रखना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।

#3 साबुन का अधिक उपयोग करना साबुन हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से त्वचा रूखी हो जाती है, खासकर अगर आप किसी कठोर साबुन का उपयोग कर रहे हों तो यह और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक चीजों से बने साबुन का उपयोग करें या फिर ऐसे साबुन चुनें, जो आपकी त्वचा की नमी को बनाए रखें।

#4 स्क्रब करना स्क्रब करना त्वचा की गंदगी हटाने का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसे रोजाना करना गलत है। रोजाना स्क्रब करने से आपकी त्वचा की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे वह रूखी हो जाती है और खुजली भी होने लगती है। इसलिए हफ्ते में एक-दो बार ही स्क्रब करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा साफ रहे और उसकी नमी भी बनी रहे। इसके अलावा स्क्रब करने के बाद त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए क्रीम या लोशन लगाएं।