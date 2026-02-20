होली: कम बजट में रंगों के त्योहार का मजा लेने के लिए आजमाएं ये तरीके

रंगों का त्योहार होली नजदीक है और इस मौके पर लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खूब मजे करते हैं। होली पर लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और तरह-तरह के पकवान खाते हैं। हालांकि, होली पर खर्च भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम बजट में भी त्योहार का जमकर लुत्फ नहीं उठा सकते। आइए जानते हैं कि कैसे आप कम बजट में होली का मजा ले सकते हैं।

#1 प्राकृतिक रंगों का करें इस्तेमाल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना न सिर्फ आपकी त्वचा और बालों के लिए अच्छा है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बाजार से रासायनिक रंगों की बजाय गुलाल में हल्दी, चंदन, बेसन और आटे का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक रंगों से खेलते समय आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा ये रंग आपकी त्वचा को नमी भी देते हैं। इस तरह के रंगों को घर पर बनाना भी आसान है।

#2 होली के लिए बनाएं खुद के स्नैक्स होली पर तरह-तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन ये सभी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में आप चाहें तो बाजार से स्नैक्स खरीदने की बजाय खुद घर पर स्नैक्स बना सकते हैं। इसके लिए आप दही बड़ा, गुजिया, पूरन पोली, मटर कचौड़ी, दही वड़ा, मठरी, दही के साथ सेवइयां, ठंडाई, मावा कचौड़ी और अन्य कई पकवान बना सकते हैं। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि घर में बने होने के कारण सेहतमंद भी होते हैं।

#3 होली के लिए ऐसे चुनें कपड़े होली पर रंगों से खेलना तो अच्छा लगता है, लेकिन रंगों वाले कपड़े उतारना भी उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप इस बार होली पर कम खर्चे में रहना चाहते हैं तो अपने पुराने कपड़ों को ही होली के लिए चुनें। इसके लिए पुराने सफेद रंग के कपड़े सबसे अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो होली के लिए अपने पुराने कपड़े और पुराने कपड़े मिलाकर भी एक नया कपड़ा तैयार कर सकते हैं।

