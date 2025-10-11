दिवाली पर महिलाएं पहनें ये 5 शानदार आउटफिट, आप पर ही होगी सबकी नजर

त्योहारों का मौसम आते ही हर किसी के मन में नई-नई पोशाकें खरीदने और पहनने की चाहत जाग जाती है। खासकर जब दिवाली की बात हो तो महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनना ही पसंद करती हैं। हालांकि, सभी महिलाएं इस खास पर्व पर सबसे अलग दिखना चाहती हैं। अगर आपको भी यह चिंता है कि दिवाली पर कैसा आउटफिट पहना जाए तो यह लेख आपके लिए ही है। आज के फैशन टिप्स में दिवाली के आउटफिट विकल्प जानिए।

#1 बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी एक ऐसी पारंपरिक साड़ी है, जो हर उम्र की महिलाओं पर खूबसूरत लगती है। यह साड़ी आपको बेहद शाही और दीयों-सा रौशन लुक दे सकती है। बनारसी साड़ी दिवाली जैसे त्योहारों के लिए आदर्श रहती है, क्योंकि इसकी चमक और बनावट देखते ही बनती है। इसके साथ हल्की कढ़ाई वाला पारंपरिक पर्स टांगें और बालों का जूड़ा बना लें। लुक में चार चांद लगाने के लिए सोने के गहने पहन लें।

#2 अनारकली सूट अनारकली सूट एक ऐसा परिधान है, जो आपको पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही लुक दे सकता है। यह सूट स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक भी होता है। इसके साथ हल्के गहने पहनें, ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और आपको आराम भी महसूस हो। इन दिनों चौड़े बॉर्डर वाला अनारकली सूट चलन में है, जो बैकलेस होता है और स्लीवलेस भी। इसके साथ झूमर वाले बड़े झुमके बहुत शानदार लगते हैं।

#3 लहंगा चोली दिवाली जैसे खास त्योहार पर आप अपनी लहंगा चोली पहन सकती हैं। इस आउटफिट में आप सबसे सुंदर लगेंगी और दिवाली पार्टी की रौनक बढ़ा देंगी। इस आउटफिट के साथ आपको चांद बालियां, कुंदन का हार या मोतियों वाले जेवर स्टाइल करने चाहिए। लुक को और आकर्षक बनाने के लिए पैरों में हील्स पहनें, कलाइयों में चूड़ियां सजाएं, बालों को खुला रखें और पारंपरिक प्रिंट वाली ओढ़नी ओढ़ लें।

#4 पटियाला सलवार और कुर्ती पटियाला सलवार और कुर्ती पंजाब का पारंपरिक परिधान है, जो दिवाली के लिए आदर्श रहेगा। इस पोशाक में एक छोटी और फिटिंग वाली कुर्ती होती है, जिसे पटियाला सलवार के साथ पहना जाता है। इस आउटफिट के साथ आपको बड़ी बालियां और कड़े पहनने चाहिए। पटियाला सलवार और कुर्ती तभी शानदार दिखेगी, जब आप उसके साथ लंबी गुथी हुई छोटी बनाकर परांदा लगाएंगी। पैरों में पारंपरिक जूती पहनकर आप सबसे सुंदर दिखेंगी।