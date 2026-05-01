पंजाबी व्यंजनों को बनाना सीखना चाहते हैं? जानिए 4 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी

पंजाबी खाना अपने मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। अगर आप पंजाबी व्यंजनों को घर पर बनाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको कुछ आसान और स्वादिष्ट पंजाबी रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। इन रेसिपी को जानकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए अब पंजाबी रसोई के कुछ बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 अमृतसरी कुल्चा अमृतसरी कुल्चा एक प्रसिद्ध पंजाबी व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मैदा, दही, नमक और पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले मैदा को गूंधकर उसे थोड़ी देर ढककर रख दें, फिर उसमें आलू, पनीर, प्याज और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब गूंथे हुए मैदे से छोटे-छोटे गोले बनाएं और उनमें भरावन भरकर तवे पर सेंकें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

#2 छोले भटूरे छोले भटूरे एक लोकप्रिय पंजाबी डिश है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बेसन, आटा, दही और नमक मिलाकर आटा गूंध लें। अब छोले बनाने के लिए काबुली चने को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर ग्रेवी तैयार करें। इसमें भिगोए हुए चने डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अंत में इसमें अमचूर पाउडर और हरी मिर्च डालें। इसे भटूरों के साथ परोसें।

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#3 सरसों का साग सरसों का साग एक पारंपरिक पंजाबी सब्जी है, जिसे सर्दियों में खाना बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए सरसों की सब्जी, पालक, बथुआ, प्याज, अदरक-लहसुन और हरी मिर्च की जरूरत होती है। सबसे पहले सारी सब्जियों को धोकर काट लें, फिर प्याज, अदरक, लहसुन को तेल में भूनें। अब इसमें सारी सब्जियां डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अंत में इसमें मक्खन डालकर इसे मक्की की रोटी के साथ परोसें।

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