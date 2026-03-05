घर पर बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, तड़के के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

दाल भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है और इसे हर घर में बनाया जाता है। हालांकि, रेस्टोरेंट जैसी दाल का स्वाद घर पर नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण है दाल में डाला जाने वाला तड़का। अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनाना चाहते हैं तो आपको तड़का लगाने के तरीके पर ध्यान देना होगा। आइए आज हम आपको तड़का लगाने के कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जो दाल के स्वाद को बदलकर रख देंगे।

#1 घी में जीरा भूनें दाल में तड़का लगाते समय सबसे पहले घी में जीरा भूनें। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें और फिर इसमें जीरा डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि जीरा जलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे उसका स्वाद खराब हो सकता है। भुने हुए जीरे को दाल में डालने पर एक अलग ही खुशबू और स्वाद आएगा, जो आपकी दाल को रेस्टोरेंट जैसा बना देगा।

#2 हींग का इस्तेमाल करें दाल में तड़का लगाते समय हींग का इस्तेमाल करना न भूलें। घी और जीरे के बाद पैन में एक चुटकी हींग डालें और इसे भी हल्का भूनें। हींग का तीखा स्वाद दाल को एक खास खुशबू देता है। इससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि खाने का जायका भी बढ़ाता है। हींग के साथ-साथ अन्य मसाले भी मिलाकर दाल को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।

#3 लाल मिर्च का तड़का लगाएं लाल मिर्च का तड़का दाल को एक खास रंग और तीखापन देता है। इसके लिए घी में पहले जीरा भूनें और फिर इसमें सूखी लाल मिर्च डालें। सूखी लाल मिर्च को घी में तब तक पकाएं जब तक वह काली न हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे। इस तड़के से आपकी दाल का रंग और स्वाद दोनों ही बढ़ जाएंगे। ध्यान रखें कि सूखी लाल मिर्च जलनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे उसका स्वाद खराब हो सकता है।

#4 करी पत्ता डालें दाल में करी पत्ता डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। करी पत्ते को घी में थोड़ा भूनकर तड़के में डालें ताकि उसकी खुशबू पूरी दाल में फैल जाए। इससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। करी पत्ते के साथ-साथ अन्य मसालों का सही मिश्रण भी दाल को खास बनाने में मदद करेगा। इस तरह आप अपनी दाल को रेस्टोरेंट जैसी बना सकते हैं।