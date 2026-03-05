LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / फुले-फुले भटूरे बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके
फुले-फुले भटूरे बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके
फुले-फुले भटूरे बनाने से जुड़ी टिप्स

फुले-फुले भटूरे बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

लेखन अंजली
Mar 05, 2026
11:47 am
क्या है खबर?

भटूरे और छोले का संयोजन एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि, भटूरों को सही तरीके से बनाना एक कला है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने भटूरों को हर बार कुरकुरा और फूले हुए बना सकते हैं। इन आसान तरीकों से आपके भटूरों का स्वाद और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ जाएंगे।

#1

सही आटे का चयन करें

भटूरे बनाने के लिए सही आटे का चयन बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए मैदा का उपयोग करें क्योंकि यह उच्च प्रोटीन सामग्री के साथ आता है, जो भटूरों को फुलाने में मदद करता है। आप चाहें तो मैदे में थोड़ा-सा सूजी मिलाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे भटूरों की बनावट और भी बेहतर होगी। सूजी मिलाने से भटूरों में हल्का कुरकुरापन भी आ जाता है।

#2

आटे को अच्छे से गूंधना है जरूरी

भटूरों के आटे को अच्छे से गूंधना बहुत जरूरी है। इसके लिए आटे को पानी के साथ मिलाकर नरम और चिकना गूंधें। अगर आटा बहुत ज्यादा कठोर होगा तो भटूरें फुल नहीं पाएंगे और अगर बहुत नरम होगा तो वे तेल में टूट जाएंगे। सही आटे का गूंधन भटूरों को फुलाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे वे कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं।

Advertisement

#3

तेल का तापमान सही रखें

भटूरों को तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए। अगर तेल गर्म होगा तो भटूरें तुरंत फुल जाएंगे और कुरकुरे बनेंगे, वहीं अगर तेल ठंडा होगा तो भटूरें तलते समय फैल जाएंगे और अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले एक छोटे से भाग को जांचें ताकि आपको सही तापमान पता चल सके। इसके लिए मध्यम आंच पर तेल गर्म करें और फिर इसमें एक छोटी सी लोई डालकर देखें कि वह तुरंत ऊपर आ रही है।

Advertisement

#4

एक बार में एक ही भटूरा तलें

जब आप भटूरों को तलें तो एक बार में केवल एक ही भटूरा तलें। इससे तेल का तापमान स्थिर रहेगा और सभी भटूरें समान रूप से फुलेंगे। एक साथ कई भटूरों को तलने से तेल ठंडा हो जाता है और भटूरें ठीक से नहीं फुल पाते। इस तरीके से आपके सभी भटूरें कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे, जिससे आपका व्यंजन और भी खास लगेगा। इस तरह से आप हर बार परफेक्ट भटूरा बना सकते हैं।

#5

ढक्कन वाली प्लेट का करें इस्तेमाल

तलने के बाद गर्म भटूरों को एक प्लेट में निकालें और ऊपर से तुरंत एक ढक्कन रख दें या किसी बड़े बर्तन से ढक दें। इससे भटूरों पर भाप बनी रहेगी, जो उन्हें और भी ज्यादा फुलाएगी और कुरकुरा बनाएगी। इस तरीके से आपके भटूरें लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखेंगे और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से बेहतरीन भटूरें बना सकते हैं।

Advertisement