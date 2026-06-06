बाली जैसे चावल के खेत वाले नजारे

बाली के चावल के खेतों का नजारा देखना है? ये भारतीय स्थान देंगे वैसा ही अहसास

लेखन सयाली 03:08 pm Jun 06, 202603:08 pm

क्या है खबर?

बाली के चावल के खेतों को देखने की इच्छा हर किसी की होती है। हालांकि, वहां जाने के लिए कई लोग तरसते हैं, क्योंकि यह महंगा पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इस खूबसूरत जगह के चावल के खेतों का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए भारत में भी कई विकल्प मौजूद हैं। आइए आज हम आपको भारत की ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको बाली की ही झल मिल सकती है।