बाली के चावल के खेतों का नजारा देखना है? ये भारतीय स्थान देंगे वैसा ही अहसास
क्या है खबर?
बाली के चावल के खेतों को देखने की इच्छा हर किसी की होती है। हालांकि, वहां जाने के लिए कई लोग तरसते हैं, क्योंकि यह महंगा पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इस खूबसूरत जगह के चावल के खेतों का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए भारत में भी कई विकल्प मौजूद हैं। आइए आज हम आपको भारत की ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको बाली की ही झल मिल सकती है।
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कर्नाटक का चिकमंगलूर
चिकमंगलूर कर्नाटक का एक प्रमुख पहाड़ी स्थल है, जो अपनी खूबसूरत चाय और कॉफी बागानों के लिए जाना जाता है। यहां की प्रकृति और शांति पर्यटकों को पसंद आती है। इसके अलावा यहां की पहाड़ियों से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत खूबसूरत होता है। चिकमंगलूर में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, घूमना और पक्षी देखने जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।
#2
हिमाचल प्रदेश का किन्नौर
हिमाचल प्रदेश का किन्नौर एक अनोखा पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां की हरी-भरी प्रकृति और शांति पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। किन्नौर में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, घूमने और स्थानीय बाजारों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के मंदिर और मठ भी देखने लायक हैं। किन्नौर की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।
#3
अरुणाचल प्रदेश का तवांग
अरुणाचल प्रदेश का तवांग एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और मठ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। तवांग में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, नाव चलाना और स्थानीय बाजारों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के मंदिर और मठ भी देखने लायक हैं। तवांग में भी आपको बाली जैसे खूबसूरत चावल के खेत देखने को मिल जाएंगे।
#4
केरलम का वायनाड
केरलम का वायनाड एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और झरने पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। वायनाड में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, नाव चलाना और स्थानीय बाजारों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के मंदिर और मठ भी देखने लायक हैं। वायनाड की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।