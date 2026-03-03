वेल्स की यात्रा पर हैं? इन 5 जगहों पर करें हाइकिंग, प्राकृतिक सुंदरता होगी आकर्षण

वेल्स को 'विरासत का देश' भी कहा जाता है। यह अपने ऐतिहासिक महलों, किलों और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। वेल्स में कई हाइकिंग के रास्ते हैं, जो आपको पहाड़ों, घाटियों और झीलों के बीच ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलकर आप यहां की हरियाली और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। आइए वेल्स में हाइकिंग के लिए 5 बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 स्नोडोनिया नेशनल पार्क स्नोडोनिया नेशनल पार्क वेल्स का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। यहां का स्नोडोन पर्वत शिखर पर चढ़ाई करना एक अनोखा अनुभव है। इस पर्वत शिखर से आप पूरे पार्क का शानदार दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहां कई झीलें भी हैं, जिनके किनारे बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहां की हवा की ताजगी और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

#2 ब्रेकन बियॉक्स नेशनल पार्क ब्रेकन बियॉक्स नेशनल पार्क अपने झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहां आप अलग-अलग तरह की हाइकिंग के रास्ते पा सकते हैं, जो आपकी फिटनेस के अनुसार होते हैं। इन रास्तों पर चलकर आप खूबसूरत झरनों, घने जंगलों और साफ पानी की नदियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की हवा और हरियाली आपके अनुभव को और भी खास बना देगी। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है।

#3 पेन-ए-वेन बीच पेन-ए-वेन बीच एक खूबसूरत समुद्र तट है, जहां आप सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां की सफेद रेत और नीला पानी आपका मन मोह लेंगे। इसके अलावा यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अनोखा अनुभव भी मिलता है। इस समुद्र तट पर आप टहल सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या अकेले सुकून पाने के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है।

#4 ग्वेर्नसेसी द्वीप ग्वेर्नसेसी द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस द्वीप पर पहुंचने के लिए आपको नाव से जाना होगा, जो खुद एक रोमांचक यात्रा होगी। यहां की हरियाली, पहाड़ियां और साफ हवा आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इस द्वीप पर आप अलग-अलग तरह की वनस्पतियां और जीव-जंतु देख सकते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे यह जगह और भी लोकप्रिय हो जाती है।