नॉर्वे: बर्गेन के इन मुख्य आकर्षणों को देखना होगा शानदार अनुभव, यात्रा को बनाएंगे यादगार

नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्गेन एक खूबसूरत जगह है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के जरिए हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बर्गेन को पहाड़ों और समुद्र के बीच स्थित होने के कारण '7 पहाड़ों का शहर' भी कहा जाता है। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। आइए जानें कि बर्गेन में किन-किन जगहों की यात्रा करना मजेदार हो सकता है।

#1 ब्रुगेन ग्रुंडलैंड पार्क ब्रुगेन ग्रुंडलैंड पार्क बर्गेन का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह पार्क अपने सुंदर बागानों और झीलों के लिए मशहूर है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं, टहल सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए भी अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी आपको तरोताजा कर देगी।

#2 फ्लोयन माउंटेन फ्लोयन माउंटेन बर्गेन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां से पूरा शहर देखा जा सकता है। इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए रोपवे उपलब्ध है, जो यात्रा को आरामदायक बनाता है। ऊपर पहुंचकर आपको शहर का विस्तृत दृश्य देखने को मिलेगा, जो बेहद ही सुंदर है। इसके अलावा यहां पर ट्रेकिंग करने वालों के लिए कई रास्ते भी उपलब्ध हैं। फ्लोयन माउंटेन की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

#3 ब्रिगेन ब्रिज ब्रिगेन ब्रिज एक पुराना पुल है, जो 2 पहाड़ों को जोड़ता है। यह पुल लकड़ी से बना हुआ है और इसकी बनावट बेहद ही रोचक है। इस पुल पर चलते हुए आपको दोनों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यहां पर फोटो खिंचवाने का भी अच्छा मौका मिलता है। ब्रिगेन ब्रिज की यात्रा आपको इतिहास और प्रकृति, दोनों से रूबरू कराएगी। यह पुल बर्गेन की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है।

