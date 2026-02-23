पुर्तगाल: यहां की इन ऑफबीट जगहों पर जाएं, यात्रा बन जाएगी यादगार

पुर्तगाल यूरोप के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक सुंदर देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी लिस्बन है, जो एक बड़ा शहर है, लेकिन इसके अलावा भी यहां कई ऑफबीट जगहें हैं, जो यात्रा के लिए आदर्श हैं। इन जगहों पर आप शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#1 अल्कोबासा अलकाबासा एक छोटा सा शहर है, जो अपनी भव्य अल्कोबासा मठ के लिए मशहूर है। यह मठ 12वीं सदी में बना था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां की इमारतें बहुत आकर्षक हैं और इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा यहां के आसपास के प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर हैं, जो आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

#2 ओबिडोस ओबिडोस एक खूबसूरत गांव है, जिसे 'पुर्तगाल का गहना' भी कहा जाता है। यह गांव अपनी संकरी गलियों, सफेद रंग की इमारतों और रंग-बिरंगे फूलों से सजे घरों के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण ओबिडोस किला है, जहां से पूरे गांव का नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर विभिन्न प्रकार की स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुएं भी मिलती हैं, जिन्हें आप याद के तौर पर खरीद सकते हैं।

#3 सिन्ट्रा सिन्ट्रा लिस्बन के पास स्थित एक सुंदर शहर है, जो अपनी पहाड़ी पर बने महलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। यहां का पेना पैलेस बहुत ही सुंदर है, जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा यहां का मौनसेराट पैलेस भी बहुत ही आकर्षक है, जहां आप पुर्तगाल की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

