जापान के होक्काइडो में पतझड़ के दौरान इन जगहों का जरूर करें रुख, मिलेगा शानदार अनुभव

जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है, जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहां का मौसम साल भर बदलता रहता है, लेकिन पतझड़ का मौसम यहां की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इस दौरान पेड़-पौधे लाल और पीले रंगों से रंग जाते हैं। होक्काइडो में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। आइए उन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 निसेको निसेको होक्काइडो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। यह जगह अपनी बर्फबारी के लिए मशहूर है, लेकिन पतझड़ में भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां पर लाल और पीले पत्तों से ढकी पहाड़ियां देखने लायक होती हैं, जो एक अद्भुत नजारा पेश करती हैं। निसेको में आप गर्म झीलों का भी आनंद ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगी।

#2 फुरानो फुरानो को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां हर मौसम में अलग-अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। गर्मियों में लैवेंडर के फूल खिलते हैं, जबकि पतझड़ में मैपल के पेड़ लाल हो जाते हैं, जो इसे एक अनोखा दृश्य बनाता है। फुरानो में आप विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी देख सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

#3 अबाशिरी अबाशिरी अपने वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पर आप हिरण, भालू और लोमड़ी जैसे जानवरों को देख सकते हैं। अबाशिरी में कई राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जहां आप वन्यजीवों के साथ-साथ वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। अबाशिरी में आप ट्रेकिंग, कैम्पिंग और फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं।

#4 मोइवाशी मोइवाशी अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर जगहों में से एक है। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है, जो समुद्र तट पर समय बिताना पसंद करते हैं। यहां आप तैराकी, सर्फिंग और अन्य जल खेलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मोइवाशी में कई आरामदायक स्थान भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इन सभी स्थानों पर जा कर आपका अनुभव शानदार रहेगा।