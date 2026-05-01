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पारंपरिक गांवों की यात्रा करनी है तो इन जगहों का करें रुख, मिलेगा अनोखा अनुभव
इन गांवों में मिलेगा सबसे अनोखा और असली अनुभव

पारंपरिक गांवों की यात्रा करनी है तो इन जगहों का करें रुख, मिलेगा अनोखा अनुभव

लेखन अंशिका शुक्ला
May 01, 2026
02:25 pm
क्या है खबर?

भारत में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। इनमें से कई गांव अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए मशहूर हैं। अगर आप शहरों की भीड़ से दूर किसी ऐसे गांव की यात्रा करना चाहते हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करवाए, तो आइए आज हम आपको ऐसे गांवों के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

#1

चेरापूंजी (मेघालय)

मेघालय में स्थित चेरापूंजी को दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह माना जाता है। यह गांव अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। चेरापुंजी में घूमते हुए आप यहां के स्थानीय लोगों की जीवनशैली को समझ सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। यहां के झरने और पहाड़ियां आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगी। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है।

#2

खोनोमा (नागालैंड)

नागालैंड में स्थित खोनोमा एक ऐतिहासिक गांव है, जो अपने पारंपरिक घरों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की दीवारें लकड़ी से बनी होती हैं और इन पर सुंदर नक्शे बनाए जाते हैं। खोनोमा में घूमते हुए आप नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं। इस गांव की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, जो आपको शांति और सुकून का एहसास कराएगी।

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#3

कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर)

जम्मू और कश्मीर में स्थित कुपवाड़ा एक खूबसूरत गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और नदियां बहुत ही आकर्षक हैं। कुपवाड़ा में आप पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं और यहां की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी भी बहुत अच्छी है, जिससे आपका अनुभव और भी खास हो जाएगा।

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