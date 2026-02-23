माल्टा के इन खूबसूरत और कम प्रचिलित समुद्र तटों का करें रुख, यादगार होगा अनुभव

माल्टा एक छोटा-सा द्वीप देश है, जो भूमध्य सागर में स्थित है। यह अपने ऐतिहासिक स्थलों, संस्कृति और सुंदर समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि, माल्टा में कुछ ऐसे छिपे हुए समुद्र तट भी हैं, जो पर्यटकों की नजरों से दूर रहते हैं। ये समुद्र तट शांति और सुकून का अनुभव देने के लिए आदर्श स्थान हैं। आइए माल्टा के कुछ खूबसूरत और कम लोकप्रिय समुद्र तटों के बारे में जानते हैं।

#1 गोल्डन बे गोल्डन बे माल्टा के उत्तरी किनारे पर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यहां की सुनहरी रेत और नीला पानी लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह जगह परिवार के साथ समय बिताने या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया है। यहां कई ठहरने के स्थान और खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पानी के खेलों का भी मजा ले सकते हैं।

#2 मेलनिया बे मेलनिया बे माल्टा के उत्तरी किनारे पर स्थित एक छुपा हुआ खजाना है। यह जगह अपने नीले पानी और सफेद रेत के लिए जानी जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। इस जगह पर शांति का अनुभव होता है, जो इसे ध्यान लगाने या आराम करने के लिए बढ़िया बनाती है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।

#3 फोम इर-रिह फोम इर-रिह माल्टा के पूर्वी किनारे पर स्थित है और यह एक बेहद शांत समुद्र तट है। यहां का नीला पानी और सफेद रेत का सुंदर नजारा देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो भीड़-भाड़ से दूर रहना चाहते हैं। यहां पर आप सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं और समुद्र की ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। यह अनुभव आपको जीवनभर याद रहेगा।

#4 मारसालफोण मारसालफोण माल्टा के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपने साफ-सुथरे समुद्र तट के लिए जाना जाता है। यहां का नीला पानी और सफेद रेत लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस जगह पर शांति का अनुभव होता है, जो इसे ध्यान लगाने या आराम करने के लिए बढ़िया बनाती है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके अलावा यहां के स्थानीय लोगों की मेहमानवाजी भी बहुत अच्छी है।