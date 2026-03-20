भोपाल की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों का करें रुख, यादगार रहेगा सफर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर है। यहां की झीलें, मस्जिदें और संग्रहालय इसे घूमने के लिए आकर्षक बनाते हैं। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई सुंदर झीलें हैं। इसके अलावा यहां की मस्जिदें और मंदिर भी देखने लायक हैं। भोपाल की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराने का बेहतरीन मौका देती है। आइए जानें कि भोपाल में किन-किन जगहों का रूख करना चाहिए।

#1 ताजुल मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद अपने विशाल आंगन, ऊंचे गुंबदों और सुंदर वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यहां आने वाले लोग इसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ताजुल मस्जिद का निर्माण 19वीं सदी में नसरुल्ला खान ने कराया था। यह जगह न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि कला प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थान है।

#2 विवेकानंद झील विवेकानंद झील भोपाल की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यह झील अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहां का माहौल शांति और सुकून से भरा हुआ है, जो इसे सैर-सपाटे के लिए बेहतरीन बनाता है।

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#3 भोजपुर मंदिर भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज ने कराया था। यह मंदिर अपनी विशाल शिवलिंग और खूबसूरत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। भोजपुर मंदिर की स्थापत्य कला और इसका धार्मिक महत्व इसे खास बनाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु इसकी भव्यता और शांति का अनुभव करते हैं, जो इसे एक अनोखा धार्मिक स्थल बनाता है।

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#4 राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में स्थित एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां भारत की पुरानी धरोहर को संभाल कर रखा गया है। यहां आप प्राचीन मूर्तियां, चित्रकारी, हथियार आदि देख सकते हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहां आने वाले लोग भारतीय संस्कृति और इतिहास से रूबरू होते हैं। इस संग्रहालय में भारत की विविधता और समृद्ध इतिहास को दर्शाया गया है, जो इसे एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है।