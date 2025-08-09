लीवर की सेहत को बेहतर बना सकते हैं ये 5 पेय, जानिए इनकी रेसिपी

लीवर शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे खून को साफ करने और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। हालांकि, खराब खान-पान और जीवनशैली के कारण लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे यह कमजोर हो सकता है। ऐसे में लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ पेय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो लीवर के लिए फायदेमंद हैं।

#1 ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो लीवर की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह न केवल लीवर को मजबूत बनाती है, बल्कि इसे साफ करने में भी मदद करती है। ग्रीन टी में एक खास तत्व होता है, जो लीवर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में ग्रीन टी बैग डालें और 3-5 मिनट बाद इसे पीएं। इस तरह ग्रीन टी का सेवन आपको स्वस्थ रखने में मददगार है।

#2 पुदीने की चाय पुदीने की चाय न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसमें मौजूद गुण लीवर को आराम पहुंचाते हैं। पुदीने की चाय पेट की गैस और सूजन को भी कम करती है। इसे बनाने के लिए पानी उबालें, उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और 10 मिनट तक पकने दें। फिर इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। पुदीने की चाय का नियमित सेवन आपको तरोताजा महसूस करवाता है।

#3 माचा टी माचा टी एक खास प्रकार की जापानी चाय है, जिसमें एक हरे रंग का तत्व होता है, जो लीवर को साफ करने में मदद करता है। इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है, जिससे यह आपको ऊर्जा देती है बिना किसी नुकसान के। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में माचा पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए।

#4 अनार का जूस अनार का जूस विटामिन-C और ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह खून को साफ करता है और सूजन को कम करता है। इसे बनाने के लिए ताजे अनार को निकालकर जूस निकाल लें या मिक्सी में पीस लें। आप इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए। अनार का जूस आपके शरीर को ताजगी प्रदान करता है।