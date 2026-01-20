वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 सब्जियां, मिलेगें कई स्वास्थ्य लाभ

कम वजन की समस्या से जूझ रहे लोग अक्सर वजन बढ़ाने के लिए महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन इनका शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में इनकी बजाय कुछ सब्जियों का सेवन करना बेहतर है क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और वजन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है।

#1 आलू आलू में मौजूद स्टार्च, कार्ब्स और अन्य पोषक तत्व वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आलू में काफी मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। आलू में कई ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आलू से आप कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं।

#2 मटर मटर में फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन-A जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व वजन बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। मटर में मौजूद गुण हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिमों से भी बचा सकते हैं। मटर का सेवन कई तरह से किया जा सकता है, जैसे सब्जी, पुलाव या सलाद के रूप में।

#3 बीन्स बीन्स एक ऐसी सब्जी है, जो प्रोटीन, फाइबर, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन-K से भरपूर होती है। ये पोषक तत्व वजन बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। बीन्स में मौजूद गुण हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिमों से भी राहत दिला सकते हैं। इसके अलावा बीन्स का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी सहायक है।

#4 शकरकंद शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन-C जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व वजन बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद में मौजूद गुण हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिमों से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी सहायक है।