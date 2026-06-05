जापानी खाने के शौकीन हैं? घर पर ही बनाकर खाएं वेज कैलिफोर्निया सुशी रोल

सुशी एक लोकप्रिय जापानी व्यंजन है, जिसे आमतौर पर समुद्री भोजन के साथ बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यह शाकाहारी रूप में भी बनाया जा सकता है? जी हां, वेज कैलिफोर्निया सुशी रोल एक ऐसा व्यंजन है, जो इसका बेहद लजीज शाकाहारी संस्करण है। इस लेख में हम आपको वेज कैलिफोर्निया सुशी रोल की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 सुशी चावल तैयार करें वेज कैलिफोर्निया सुशी रोल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सुशी चावल तैयार करने होंगे। इसके लिए आपको जापानी चावल की जरूरत होगी, जिसे सबसे पहले धोकर पकाना होगा। चावल को पानी में उबालें और फिर उसे ठंडा करने के लिए अलग रख दें। ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा-सा चावल का सिरका मिलाएं, ताकि चावल में खट्टा-मीठा स्वाद आ सके। यह सुशी रोल का मुख्य हिस्सा है और इससे सुशी को सही स्वाद मिलता है।

#2 रोल बनाने के लिए सामग्री तैयार करें वेज कैलिफोर्निया सुशी रोल बनाने के लिए आपको कुछ सब्जियों की जरूरत होगी, जैसे खीरा, एवोकाडो और गाजर आदि। इन सब्जियों को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, ताकि उन्हें रोल करते समय कोई परेशानी न हो। आप अपनी पसंदीदा अन्य सब्जियां भी जोड़ सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, मूली या हरी प्याज आदि। इन सब्जियों का इस्तेमाल करके आप अपने सुशी रोल को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।

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#3 नोरी शीट पर चावल फैलाएं अब नोरी शीट लें, जो सूखी समुद्री घास होती है। उस पर थोड़ा-सा सुशी चावल फैलाएं। ध्यान रखें कि चावल पूरी नोरी शीट को ढक दें, लेकिन उसके किनारे थोड़े-से खाली रखें, ताकि रोल करते समय चावल बाहर न निकलें। इसके बाद तैयार की गई सब्जियों को चावल के ऊपर रखें और हल्के हाथों से रोल करना शुरू करें। इस तरीके से आपके सुशी रोल का स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा।

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