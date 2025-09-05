बालों में इन तरीकों से लगाकर देखें हल्दी, लौट आएगी चमक और होंगे जड़ से मजबूत 

फायदे पहले जानें बालों में हल्दी लगाने के फायदे हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से पतले बालों को दोबारा घना बनाया जा सकता है। इस मसाले के एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण रूसी की समस्या का भी समाधान कर देते हैं। अगर आपके सिर पर जल्दी तेल आ जाता है तो आप हल्दी लगाकर उसे भी कम कर सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से सिर की त्वचा को आराम पहुंचता है, बालों को पर्यावरणीय क्षति से बचाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है।

#1 हल्दी वाला शैंपू लगाएं हल्दी के लाभों को हासिल करने के लिए आप उसका असरदार शैंपू इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शैंपू से बाल धोने से सिर की त्वचा शुष्क नहीं रहेगी और खुजली भी नहीं होगी। इसके लिए अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले शैंपू में आधा चम्मच हल्दी मिला दें। इसे अपने सिर पर उंगलियों से मालिश करते हुए लगाएं और पानी से धो लें। इससे रूसी की समस्या भी हल हो जाएगी और बालों में चमक भी आ जाएगी।

#2 हल्दी वाला हेयर मास्क उपयोग करें बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय-समय पर कारगर हेयर मास्क लगाते रहना चाहिए। आप बाजार से लाने के बजाय घर पर बना हल्दी वाला हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मास्क एंटीऑक्सिडेंट्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होगा, जो बालों को पोषण देकर मजबूर बना देंगे। इसके लिए एक कटोरी में हल्दी, दही और जैतून का तेल मिलाएं। इसे बालों पर लगाकर सूखने दें, फिर पानी से धो लें।

#3 हल्दी वाला तेल इस्तेमाल करें अक्सर लोग बालों में तेल लगाना भूल जाते हैं, जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। अगर आप अपने बालों में हल्दी वाला तेल इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें मुलायम और घना बनाने में मदद मिल जाएगी। एक कटोरी में नारियल का तेल गर्म करें और उसमें एक चम्मच हल्दी मिला दें। इसे हल्का गुनगुना हो जाने दें और इससे बालों की मालिश करें। आप इसे रातभर लगाकर सो सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकें।