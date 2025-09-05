LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / क्विनोआ को इन 5 चीजों के साथ खाने से मिलेगी भरपूर मात्रा में फाइबर
क्विनोआ को इन 5 चीजों के साथ खाने से मिलेगी भरपूर मात्रा में फाइबर
क्विनोआ के साथ इन चीजों को खाएं

क्विनोआ को इन 5 चीजों के साथ खाने से मिलेगी भरपूर मात्रा में फाइबर

लेखन अंजली
Sep 05, 2025
01:05 pm
क्या है खबर?

क्विनोआ को सेहतमंद खाने के रूप में जाना जाता है, जो प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि क्विनोआ को कुछ खाद्य पदार्थों के साथ खाने से आपको फाइबर की अधिक मात्रा मिल सकती है? क्विनोआ में पहले से ही फाइबर होता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों के साथ इसे मिलाकर आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं।

#1

फ्रेंच बीन्स

फ्रेंच बीन्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। जब आप इन्हें क्विनोआ के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपकी प्लेट को और भी पौष्टिक बना सकता है। फ्रेंच बीन्स के साथ क्विनोआ खाने से आपको न केवल फाइबर मिलता है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा यह आपके भोजन को रंगीन और स्वादिष्ट भी बनाता है, जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाता है।

#2

चने

चना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होने के साथ-साथ फाइबर से भी भरपूर होता है। जब आप इसे क्विनोआ के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपके भोजन को और भी पौष्टिक बना सकता है। चने के साथ क्विनोआ खाने से आपको न केवल फाइबर मिलता है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र को भी सही रखता है।

#3

पालक

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो आयरन और विटामिन्स के साथ-साथ फाइबर से भी भरपूर होती है। जब आप पालक को क्विनोआ के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपके भोजन को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बना सकता है। पालक और क्विनोआ का मेल न केवल आपके शरीर को जरूरी पोषण देता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह आपके खाने को एक नया स्वाद और रंग भी प्रदान करता है।

#4

शकरकंद

शकरकंद एक मीठा आलू होता है, जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। जब आप शकरकंद को क्विनोआ के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपके भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि सेहतमंद भी बनाता है। शकरकंद और क्विनोआ का यह मेल आपके शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

#5

मसूर दाल

मसूर दाल एक पौष्टिक दाल होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इसमें फाइबर भी होता है, जो आपके पाचन तंत्र को सही रखता है। मसूर दाल और क्विनोआ का मिश्रण आपके भोजन को पौष्टिक बनाता है और सेहतमंद विकल्प प्रदान करता है। इन सभी खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाने से आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र सही रहेगा।