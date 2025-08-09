इन लोगों को नहीं करना चाहिए कॉफी का सेवन, जानिए कारण

कॉफी एक लोकप्रिय पेय है और कई लोग इसे अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पीते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कॉफी पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर जिन लोगों को कैफीन से एलर्जी होती है, उन्हें कॉफी पीने से बचना चाहिए। आइए आज हम आपको पांच ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, जिन्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए।

#1 गर्भवती महिलाओं को नहीं पीनी चाहिए कॉफी गर्भवती महिलाओं को कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि गर्भावस्था के दौरान कैफीन का सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कम से कम कॉफी पीनी चाहिए। अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे भी कॉफी से दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कॉफी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

#2 दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को कॉफी पीने से बचना चाहिए जिन लोगों को दिल की बीमारी है, उन्हें भी कॉफी पीने से बचना चाहिए। दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए कैफीन हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे दिल की धड़कन पर असर पड़ता है। अगर आपको दिल की बीमारी है तो डॉक्टर के कहने पर ही कॉफी का सेवन करें। इसके अलावा कैफीन से दिल की धड़कनें भी अनियमित हो सकती हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कॉफी पीने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

#3 एसिड रिफ्लक्स से पीड़ित लोग कॉफी पीने से बचें एसिड रिफ्लक्स एक पाचन समस्या है, जिसमें पेट का एसिड अन्न नली तक पहुंच जाता है। इससे सीने में जलन और पेट में दर्द होता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो कॉफी न पिएं क्योंकि यह एसिड बढ़ा सकती है और लक्षणों को और भी खराब कर सकती है। इसके अलावा इससे पेट में दर्द भी बढ़ सकता है। इसलिए एसिड रिफ्लक्स वाले लोगों को कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए।

#4 नींद की समस्या से ग्रस्त लोग कॉफी न पिएं अगर आपको नींद से जुड़ी कोई समस्या है तो कॉफी न पिएं। इससे आपकी नींद और भी खराब हो सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन की वजह से नींद नहीं आती और दिनभर थकान महसूस होती रहती है। इसके अलावा कैफीन से सिरदर्द और बेचैनी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको नींद की कोई समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कॉफी का सेवन करें।