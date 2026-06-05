दांतों की संवेदनशीलता से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

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नमक और पानी का घोल बनाकर करें कुल्ला

नमक और पानी का घोल एक पुराना उपाय है, जो दांतों की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और इस घोल से दिन में दो बार कुल्ला करें। इससे न केवल दर्द कम होगा बल्कि मसूड़ों की सेहत भी बेहतर होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क महसूस होगा और दांतों की संवेदनशीलता में कमी आएगी।