दांतों की संवेदनशीलता से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
दांतों की संवेदनशीलता एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या ठंडे या गर्म पानी, मीठे या खट्टे खाद्य पदार्थों के सेवन पर दर्द का अनुभव कराने लगती है। इसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी में कई दिक्कतें आती हैं। इस लेख में हम कुछ आसान घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
नमक और पानी का घोल बनाकर करें कुल्ला
नमक और पानी का घोल एक पुराना उपाय है, जो दांतों की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और इस घोल से दिन में दो बार कुल्ला करें। इससे न केवल दर्द कम होगा बल्कि मसूड़ों की सेहत भी बेहतर होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क महसूस होगा और दांतों की संवेदनशीलता में कमी आएगी।
#2
लौंग का तेल लगाएं
लौंग का तेल एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, जो दांतों की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़ी-सी रूई पर कुछ बूंदें लौंग का तेल डालकर उसे प्रभावित दांत पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें। इससे दर्द में राहत मिलेगी और दांतों की संवेदनशीलता भी कम होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क महसूस होगा और दांतों की संवेदनशीलता में कमी आएगी।
#3
एलोवेरा जेल का करें उपयोग
एलोवेरा जेल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दांतों की संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल लेकर उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं और इसे प्रभावित दांत पर लगाएं। 10-15 मिनट तक छोड़ने के बाद कुल्ला कर लें। इससे दर्द में राहत मिलेगी और दांतों की संवेदनशीलता भी कम होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क महसूस होगा।
#4
बेकिंग सोडा से करें ब्रश
बेकिंग सोडा प्राकृतिक रूप से दांतों की सफाई करता है और संवेदनशीलता कम करता है। इसके लिए ब्रश करते समय थोड़ी-सी बेकिंग सोडा लेकर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे दांतों की सफाई होगी और उनकी संवेदनशीलता भी कम होगी। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क महसूस होगा और दांतों की संवेदनशीलता में कमी आएगी।
#5
गुनगुने तेल से मसाज करें
गुनगुने तेल की मसाज संवेदनशील दांतों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए सरसों या नारियल का तेल गर्म करें, फिर इसे हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें। इससे दर्द कम होगा और दांतों की संवेदनशीलता भी घटेगी। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप आसानी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं।