सब्जी की ग्रेवी हो गई है पतली? उसे गाढ़ा करने के लिए आजमाएं ये 5 सुझाव

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सूजी से भी संभव है काम

सूजी का इस्तेमाल करके भी आप सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए थोड़- सी सूजी को पानी में घोल लें, फिर इसे सब्जी में मिलाएं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि सूजी को मिलाते समय आंच धीमी रखें, ताकि गांठें न बनें और सब्जी का स्वाद भी खराब न हो। इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपनी सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा बना सकते हैं।