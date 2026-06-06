सब्जी की ग्रेवी हो गई है पतली? उसे गाढ़ा करने के लिए आजमाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
घर में सब्जी की ग्रेवी अक्सर पतली हो जाती है, जिससे रोटी का स्वाद ठीक से नहीं आ पाता। इस स्थिति में सब्जी को गाढ़ा करने के लिए कई तरीके आजमाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये असरदार नहीं होते। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप सब्जी की ग्रेवी को आसानी से गाढ़ा कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने से सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#1
बेसन का करें इस्तेमाल
अगर आपकी सब्जी की ग्रेवी पतली हो गई है तो उसे गाढ़ा करने के लिए आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में थोड़ा बेसन और पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसे सब्जी में डालें। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि घोल को धीरे-धीरे डालें, ताकि गांठें न बनें और सब्जी का स्वाद भी खराब न हो।
#2
दही से मिलेगा गाढ़ापन
दही का इस्तेमाल करके भी आप सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े-से दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसे धीरे-धीरे सब्जी में मिलाएं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि दही को मिलाते समय आंच धीमी रखें, ताकि दही फटे नहीं। इस तरीके से सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वह अधिक पौष्टिक बनेगी।
#3
मलाई का करें उपयोग
अगर आपके पास कुछ मलाई बची हुई है तो उसका इस्तेमाल करके भी आप सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए मलाई को अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसे सब्जी में मिलाएं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। मलाई को मिलाते समय आंच धीमी रखें, ताकि वह फटे नहीं। इस तरीके से सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वह अधिक पौष्टिक बनेगी।
#4
आलू का पेस्ट भी है असरदार
आलू का पेस्ट सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक या 2 आलूओं को उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर इसे सब्जी में मिलाएं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि आलू को उबालते समय ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, ताकि उनका पोषक तत्व बरकरार रहे। इस तरीके से सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वह अधिक पौष्टिक बनेगी।
#5
सूजी से भी संभव है काम
सूजी का इस्तेमाल करके भी आप सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए थोड़- सी सूजी को पानी में घोल लें, फिर इसे सब्जी में मिलाएं। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि सूजी को मिलाते समय आंच धीमी रखें, ताकि गांठें न बनें और सब्जी का स्वाद भी खराब न हो। इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपनी सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा बना सकते हैं।