जड़ी-बूटियों से बनने वाली ये 5 रोटियां स्वादिष्ट होने के साथ-साथ होती हैं बेहद पौष्टिक

जड़ी-बूटियों से बनने वाली ये 5 रोटियां स्वादिष्ट होने के साथ-साथ होती हैं बेहद पौष्टिक
भारतीय रोटी का स्वाद बढ़ाने के लिए उनके साथ कई तरह की सब्जियां और दाल खाई जाती हैं। हालांकि, आप कुछ जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके रोटियों को खुद में ही लजीज बना सकते हैं। ये रोटियां जड़ी-बूटियों की वजह से ज्यादा पौष्टिक तो हो ही जाती हैं, साथ ही इनके स्वाद में भी इजाफा हो जाता है। आइए कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में जानते हैं, जो आपकी रोटी को एक नया ट्विस्ट देंगी। इन रोटियों की रेसिपी सरल होगी।
तुलसी की रोटी
तुलसी से खास स्वाद वाली रोटी बनाई जा सकती है, जिसमें इस जड़ी-बूटी के पोषक तत्व शामिल होंगे। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में तुलसी के पत्ते पीसकर मिलाएं। अब उसमें नमक, हल्दी और धनिया का पाउडर डालें। इस मिश्रण को पानी से गूंथकर रोटी बनाएं और उन्हें तवे पर सेकें। तुलसी की रोटी को दही या चटनी के साथ परोसा जा सकता है। यह रोटी न केवल पौष्टिक है, बल्कि इससे खाना और भी मजेदार हो जाएगा।
करीपत्ता की रोटी
करीपत्ता की रोटी एक अलग तरह का व्यंजन है, जिसमें करीपत्ते को आटे में मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में करीपत्ते काटकर मिलाएं। उसमें नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को पानी से गूंथकर रोटी बनाएं और इन्हें तवे पर सेंकें। करीपत्ता की रोटी को सब्जी, दाल, कढ़ी या सांभर के साथ खाया जा सकता है। यह रोटी दक्षिण भारतीय लोगों को बहुत पसंद आएगी।
मेथी की रोटी
मेथी की रोटी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जो आपके खाने को नया ट्विस्ट देगा। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में कटे हुए ताजे मेथी के पत्ते मिलाएं। इसके बाद उसमें नमक, हल्दी और मिर्च जैसे मसाले शामिल कर दें। इस मिश्रण को पानी से गूंथकर और इसकी रोटियां बनाकर सेंक लें। मेथी की रोटी को दही या सब्जी के साथ परोसें और आनंद लेकर खाएं। यह हरी रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी।
अजवाइन की रोटी
अजवाइन की रोटी एक अलग तरह का व्यंजन है, जिसमें अजवाइन को आटे में मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में अजवाइन मिलाएं। उसमें नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर मिला लें। इस मिश्रण को पानी से गूंथकर रोटी बनाएं और इन्हें तवे पर सेंकें। अजवाइन की रोटी में एक नमकीन स्वाद होता है, जो बहुत लजीज लगता है। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी परोस सकते हैं।
पुदीने की रोटी
पुदीने की रोटी एक ताजगी भरा विकल्प हो सकता है, जो गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में कटे हुए ताजे पुदीने के पत्ते मिलाएं और उसमें नमक, हल्दी व धनिया पाउडर डालें। इस मिश्रण को पानी से गूंथकर रोटी बनाएं और इन्हें तवे पर सेंकें। पुदीने की रोटी को दही या सब्जी के साथ परोसें। यह रोटी न केवल सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि इसके स्वाद से आपका खाना और मजेदार होगा।