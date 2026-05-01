दिल्ली का स्वाद घर पर पाने के लिए आजमाएं ये 5 स्ट्रीट फूड रेसिपी

दिल्ली की गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड का अपना ही मजा है। यहां का स्ट्रीट फूड हर किसी को पसंद आता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी भी यहां आते हैं, तो आपको यहां के स्ट्रीट फूड जरूर खाने चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं। इन स्ट्रीट फूड को घर पर बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 छोले भटूरे छोले और भटूरे का मेल दिल्ली के स्ट्रीट फूड में बहुत ही मशहूर है। इसे बनाने के लिए पहले चने को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर एक प्रेशर कुकर में प्याज, टमाटर और मसालों को पकाकर उसमें उबले हुए चने डालें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं। भटूरों के लिए मैदा, दही, बेकिंग सोडा और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर उसे बेलकर गर्म तेल में तलें।

#2 छोला टिक्का छोला टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले छोले को उबालकर उसका पानी निकाल लें। अब एक बर्तन में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर इसे अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें छोले डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस मिश्रण को कुछ देर के लिए ढककर रख दें। अब इसे तंदूर या ओवन में ग्रिल करें। गर्मागर्म छोला टिक्का को प्याज और हरी चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#3 आलू टिक्की चाट सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर इन्हें तेल में तल लें। इसके बाद एक कटोरे में तली हुई टिक्कियों को तोड़कर उसमें दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद इस पर बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर इसे परोसें।

Advertisement

#4 राजमा रोटी राजमा रोटी बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें कुकर में उबालें। अब प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए राजमा डालें और इसे धीमी आंच पर पकाएं। रोटी के लिए गेहूं का आटा गूंथकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। अब गर्मागर्म राजमा करी को रोटी के साथ परोसें।