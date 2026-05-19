लखनऊ के हजरतगंज में आप उठा सकते हैं इन स्ट्रीट फूड का लुत्फ, होते हैं लजीज
क्या है खबर?
लखनऊ का हजरतगंज क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व और सुंदर इमारतों के लिए जाना जाता है। यहां की गलियां पुराने समय और आधुनिकता की झलक पेश करते हैं। हजरतगंज में कई स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, जहां आप अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहां के स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाने की कला भी बहुत खास है। आइए हजरतगंज के 5 स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।
#1
बास्केट चाट
हजरतगंज का नाम सुनते ही मन में पहला नाम बास्केट चाट का ही आता है। यह चाट कई तरह के खाद्य पदार्थों से समृद्ध होती है और आलू के लच्छों से बनी बास्केट में परोसी जाती है। आपको यह चाट रॉयल कैफे नाम के मशहूर रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएगी। आलू की बास्केट पर आलू टिक्की, दही, इमली की चटनी, अनार, सेव, दही भल्ले, हाजमोला और कई तरह की अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं।
#2
पान
लखनऊ की गलियों में पान खाना एक पुरानी परंपरा है, जो आज भी जीवित है। हजरतगंज में कई पान की दुकानें हैं, जहां आप अलग-अलग प्रकार के पान का आनंद ले सकते हैं। यहां के पान में मीठे और मसालेदार, दोनों तरह के विकल्प मिलते हैं। इसे खाने का अनुभव बहुत ही खास होता है। आपको यहां पर ब्लूबेरी, बनारसी और चॉकलेट जैसे अनोखे स्वाद वाले पान भी मिल जाएंगे।
#3
चाय और बंद मक्खन
हजरतगंज आने वाले लोग चाय पिए बिना घर लौट ही नहीं सकते। यहां की शर्मा की चाय और बंद मक्खन पूरे शहर में मशहूर हैं। यहां सुबह से लेकर आधी रात तक लोग चाय की चुस्कियां लेने आते रहते हैं। खास तौर से इस संयोजन को लोग सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। मुलायम बंद पर लगा हुआ ताजा मक्खन चाय के साथ बहुत ही लजीज लगता है।
#4
कुल्फी फालूदा
गर्मियों में ठंडक देने वाला कुल्फी फालूदा हजरतगंज की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसमें मलाईदार कुल्फी, सेवइयां, चाशनी और मेवों का मेल होता है। इसे खाने का अनुभव बहुत ही खास है। हजरतगंज में कुल्फी फालूदा की कई दुकानें हैं, जहां आप इस स्वादिष्ट मिठाई का आनंद ले सकते हैं। यहां की कुल्फी फालूदा का स्वाद और खुशबू आपके मन को तृप्त कर देगा।
#5
मलाई गिलौरी
लखनऊ का मलाई पान या मलाई गिलौरी एक प्रसिद्ध मिठाई है। इसे मलाई से बनाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में सूखे मेवे भरे होते हैं। फिर इसे एक पान के आकार में मोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवाज वाजिद अली शाह को पान की लत से छुटकारा दिलाने के लिए इस व्यंजन का आविष्कार किया गया था। यह अब लखनऊ में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई बन चुकी है।