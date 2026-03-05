डोसा में इन 5 नए ट्विस्ट को आजमाएं, स्वाद होगा बेहतरीन

डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो अपने कुरकुरेपन और स्वाद के लिए जाना जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि डोसे में कुछ नए ट्विस्ट भी जोड़े जा सकते हैं? जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे डोसे के बारे में बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि आपकी रसोई में नया रंग भी भर देंगे। इन डोसो को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 पनीर टिक्का डोसा पनीर टिक्का डोसा एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें पारंपरिक डोसे के साथ पनीर टिक्का का मेल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को टिक्का मसाला में मैरिनेट करें, फिर उसे तवे पर हल्का सा सेंक लें। अब अपने सामान्य डोसे के घोल में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस पर पनीर टिक्का रखें और इसे गर्मागर्म परोसें। यह डोसा न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी लाजवाब है।

#2 अंकुरित दाल डोसा अंकुरित दाल डोसा एक सेहतमंद विकल्प है, जिसमें अंकुरित दालों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग या चने के अंकुरित दालों को पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को सामान्य डोसे के घोल में मिलाएं और फिर इसे तवे पर फैलाएं। इस डोसे को बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद और पोषण इसे बनाना सार्थक बना देते हैं।

#3 चॉकलेट डोसा चॉकलेट डोसा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट पाउडर को सामान्य डोसे के घोल में मिलाएं, फिर इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे तवे पर फैलाएं। अब इस पर चॉकलेट सिरप डालें और इसे रोल करके गर्मागर्म परोसें। यह डोसा न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी लाजवाब है। बच्चों को यह डोसा जरूर पसंद आएगा।

#4 पुदीना डोसा पुदीना डोसा एक खास प्रकार का डोसा है, जिसमें पुदीने की खुशबू और स्वाद जोड़ा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इस पेस्ट को सामान्य डोसे के घोल में मिलाएं। अब इस घोल को तवे पर फैलाएं और इसे हल्का सा सेंक लें। इस डोसे को बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद और सुगंध इसे खास बना देते हैं।