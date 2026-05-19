गर्मियों के दौरान फूलों की उम्र बढ़ाने के लिए आजमाएं ये 5 हैक्स, रहेंगे खिले-खिले

गर्मियों के दौरान फूलों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज्यादा गर्मी और नमी के कारण फूल जल्दी मुरझाने लगते हैं। हालांकि, कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप फूलदान में सजे फूलों को लंबे समय तक ताजा और सुंदर रख सकते हैं। इन उपायों की मदद से आप अपने फूलों को न केवल लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, बल्कि उन्हें खिला-खिला भी बनाए रख सकते हैं।

#1 पानी में सिरका मिलाकर डालें अपने फूलदान में पानी डालते समय उसमें थोड़ा सफेद सिरका मिलाएं। सिरके में एक खास प्रकार का एसिड होता है, जो फूलों की ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। इससे फूल लंबे समय तक ताजे रहते हैं और जल्दी मुरझाते नहीं हैं। सिरके की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लगभग एक चम्मच प्रति लीटर पानी में डालें। इस उपाय से आपके फूलों के गुलदस्ते की सुंदरता बढ़ेगी और वे ज्यादा देर तक खिले रहेंगे।

#2 चीनी का करें इस्तेमाल फूलों के गुलदस्ते में चीनी मिलाने से भी फूल लंबे समय तक ताजे रहते हैं। चीनी फूलों को ऊर्जा देती है, जिससे वे ज्यादा देर तक खिले रहते हैं। इसके लिए एक चम्मच चीनी को पानी में घोलकर टोकरी में डालें। इससे आपके फूलों की ताजगी बनी रहेगी और वे ज्यादा देर तक खिले रहेंगे। इस उपाय से आपके फूलों की टोकरी की सुंदरता बढ़ेगी और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे।

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#3 बर्फ के टुकड़े डालें फूलों वाले फूलदान में कुछ बर्फ के टुकड़े डालने से भी फूल ताजे रहते हैं। बर्फ धीरे-धीरे पिघलकर पानी बनती है, जो फूलों को ठंडक पहुंचाती है और उनकी उम्र बढ़ाती है। इससे आपके फूल ज्यादा देर तक खिले रहते हैं और जल्दी मुरझाते नहीं हैं। इस उपाय से आपके फूलों की टोकरी की सुंदरता बढ़ेगी और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे। बर्फ के टुकड़े डालने से फूलों की ताजगी बनी रहती है।

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#4 नींबू का रस मिलाएं नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो फूलों की उम्र बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच नींबू का रस फूलदान में डालें। इससे आपके फूल लंबे समय तक ताजे रहेंगे और उनकी खुशबू भी बनी रहेगी। नींबू के रस का उपयोग करने से फूलों की ताजगी बढ़ती है और वे ज्यादा देर तक खिले रहते हैं। इस उपाय से आपके फूलों की टोकरी की सुंदरता बढ़ेगी और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे।