घर पर बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
राजस्थानी भोजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए जाना जाता है। यहां के स्नैक्स भी खास हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं। इन स्नैक्स की खासियत यह है कि इन्हें घर पर बनाना आसान है और इनकी रेसिपी भी सरल होती है। आइए आज हम आपको 5 बेहतरीन राजस्थानी स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और अपने परिवार का दिल जीत सकते हैं।
#1
मिर्ची वड़ा
मिर्ची वड़ा राजस्थानी स्नैक्स में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए हरी मिर्च, बेसन, आलू और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले हरी मिर्च को बारीक काटकर आलू में मिलाएं, फिर इस मिश्रण में बेसन और मसाले डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। अब इस घोल को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इसे चाय या किसी भी समय खाया जा सकता है और इसका तीखा स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा।
#2
दाल बाटी
दाल बाटी राजस्थान का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें दाल और गेहूं के आटे की बाटी बनाई जाती हैं। सबसे पहले दाल को उबालकर उसमें मसाले मिलाए जाते हैं, फिर आटे से छोटी-छोटी गोलियां बनाकर उन्हें तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। इसे घी और चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल बाटी का स्वाद और इसकी खुशबू आपको राजस्थानी रसोई की याद दिलाएंगे। यह व्यंजन खास मौकों पर भी बनाया जाता है।
#3
मूंग दाल कचौड़ी
मूंग दाल कचौड़ी राजस्थान की मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इसमें मसाले मिलाकर भरावन तैयार की जाती है। इस भरावन को आटे की पतली पत्तियों में भरकर कचौड़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें तेल में तला जाता है। यह स्नैक चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसका कुरकुरा स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा।
#4
पापड़
राजस्थान में पापड़ भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए मूंग दाल का आटा लिया जाता है, जिसमें जीरा, मेथी और नमक मिलाया जाता है। इस मिश्रण को पतली परतों में बेलकर धूप में सुखाया जाता है ताकि वे पूरी तरह से सूख जाएं। सूखने के बाद इन्हें तलकर खाया जाता है। पापड़ का कुरकुरा स्वाद और इसकी खुशबू आपको बहुत पसंद आएगी और यह किसी भी भोजन के साथ बेहतरीन लगते हैं।
#5
गट्टे की सब्जी
गट्टे की सब्जी राजस्थान की एक मशहूर सब्जी है, जिसमें बेसन के गट्टे बनाकर मसालेदार ग्रेवी में पकाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन में मसाले मिलाकर गट्टे बनाए जाते हैं, जिन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ग्रेवी में पकाया जाता है। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है। इन सभी राजस्थानी स्नैक्स को घर पर बनाना आसान है और ये आपके परिवार को खुश रखने के लिए काफी हैं।