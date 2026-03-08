चुकंदर है पोषक तत्वों का भंडार, इससे बनाकर खाएं ये 5 पौष्टिक पकवान

चुकंदर एक सेहतमंद सब्जी है, जो अपने अनोखे रंग और स्वाद के लिए जानी जाती है। आमतौर पर सलाद या सूप में इस्तेमाल की जाने वाली चुकंदर से कई अन्य स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको चुकंदर से बनने वाले 5 अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो खाने के शौकीनों को जरूर पसंद आएंगे और आपकी डाइट में ज्यादा पोषण भी जोड़ देंगे।

#1 चुकंदर का हलवा चुकंदर का हलवा एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कद्दूकस करके दूध में पकाएं। इसके बाद इसमें चीनी, घी और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद आयरन और विटामिन आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#2 चुकंदर का पराठा चुकंदर का पराठा एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे खाने से आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में कद्दूकस की हुई चुकंदर, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#3 चुकंदर का रायता गर्मी के दिनों में ठंडा-ठंडा रायता कौन नहीं पसंद करता? अगर आप इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो कद्दूकस की हुई चुकंदर को दही, भुना जीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर मिला दें। इस रायते को ठंडा करके परोसें। यह रायता न केवल ताजगी प्रदान करेगा, बल्कि आपके भोजन को भी खास बनाएगा। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#4 चुकंदर की टिक्की चुकंदर की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू और कद्दूकस की हुई चुकंदर, बेसन, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती मिलाकर टिक्की बना लें। अब इन्हें तेल लगाकर तवे पर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं।