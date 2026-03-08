पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के 'अपमान' की गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान का मामला गरमा गया है। इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। बंगाल के मुख्‍य सचिव को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह घटनाक्रम शर्मनाक है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए पूरा मामला समझते हैं।

शुरुआत कैसे हुई विवाद की शुरुआत? दरअसल, राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचीं थीं। पहले ये कार्यक्रम सिलीगुड़ी के बिधाननगर में होने वाला था। हालांकि, सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम को बिधानगर की जगह बागडोगरा हवाई अड्डे के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। राष्ट्रपति ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, इसलिए उन्हें आने से रोका गया।

मौजूदगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी नहीं हुईं शामिल राष्ट्रपति जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं, तो उन्हें रिसीव करने केवल सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब ही मौजूद थे। हालांकि, प्रोटोकॉल कहता है कि राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का मौजूद होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने इस पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "आमतौर पर जब राष्ट्रपति आती हैं तो मुख्यमंत्री को उनका स्वागत करना चाहिए और अन्य मंत्रियों को भी उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आईं।"

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बोले- ये शर्मनाक और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को 'शर्मनाक और अभूतपूर्व' बताया। उन्होंने लिखा, 'लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में अपार दुख पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल की TMC सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है।'

गृह मंत्री TMC ने राष्ट्रपति का अपमान किया- गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "TMC सरकार ने आज अपने अराजक आचरण से और भी निम्न स्तर को छू लिया है। प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। इस घटना ने TMC सरकार के भीतर गहरी खामी को उजागर कर दिया है। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति का यह अपमान हमारे राष्ट्र और हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्यों का अपमान है।"