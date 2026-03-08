OpenAI में रोबोटिक्स के प्रमुख ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या रही वजह

पेंटागन के साथ समझौते के बाद OpenAI के रोबोटिक्स प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है

क्या है खबर?

OpenAI द्वारा अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के साथ समझौते के बाद कंपनी में रोबोटिक्स और कंज्यूमर हार्डवेयर के प्रमुख कैटलिन कालिनोव्स्की ने इस्तीफा दे दिया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कंपनी ने पेंटागन के गोपनीय क्लाउड नेटवर्क पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल तैनात करने पर सहमति देने से पहले पर्याप्त समय नहीं लिया। कैलिनोव्स्की ने पहले मेटा में ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेज बनाने वाली टीम का नेतृत्व किया था और नवंबर, 2024 में OpenAI में शामिल हुए।