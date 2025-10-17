त्योहारों पर मेहमानों को खिलाएं बादाम की ये लजीज मिठाइयां, खा कर सभी करेंगे तारीफ

बादाम सबसे पौष्टिक सूखे मेवों में शुमार होता है, जो हर पकवान के पोषण और स्वाद को बढ़ा देता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मेवे से बनने वाली मिठाइयां त्योहारों के मेन्यू को और भी शानदार बना सकती हैं। आज के लेख में हम आपको बादाम की 5 लजीज मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे। इन्हें एक बार चखने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे और हर खास मौके पर बनाएंगे।

#1 बादाम का हलवा बादाम का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह छीलकर पीस लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें बादाम का मिश्रण डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसे भोजन करने के बाद गर्मा-गर्म परोसें।

#2 बादाम की बर्फी बादाम की बर्फी एक लाजवाब मिठाई है, जिसे आप दिवाली के दिन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगोकर छील लें, फिर उसे पीसकर पेस्ट बना लें। एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें पिसा हुआ बादाम डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे बर्फी के आकार में काट लें।

#3 बादाम की खीर इस बार त्योहारों पर सादी खीर की जगह बादाम की खीर बनाकर देखें। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चावल मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि चावल नरम न हो जाएं। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर बादाम का पेस्ट मिला दें। अंत में इसमें सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्म या ठंडा परोसें।

#4 बादाम की आइसक्रीम अगर आप त्योहारों पर पारंपरिक मिठाई के बजाय कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो बादाम की आइसक्रीम सही रहेगी। इसके लिए बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उसे छीलकर पीस लें। अब क्रीम को फेंट लें और उसमें पिसा हुआ बादाम मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी और वनीला एसेंस मिला दें। इस मिश्रण को फ्रिज में जमने दें, जब तक कि यह पूरी तरह से ठोस न हो जाए। ऊपर से बादाम के टुकड़े डालकर परोसें।